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基隆彈庫搬遷呼聲 邱國正：考量新式彈藥、搬遷無時間表

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正昨赴三總探視基隆彈藥分庫爆炸案傷兵。圖／軍聞社
國防部長邱國正昨赴三總探視基隆彈藥分庫爆炸案傷兵。圖／軍聞社

陸軍基隆彈藥分庫昨日發生迫砲彈爆炸案，由於彈庫鄰近區域都是民宅，案後再起搬遷呼聲。國防部邱國正上午表示，彈藥庫設置位置是考量作戰，他可以了解民間的關切，軍中有誠意檢討，但未來有新式彈藥，國軍要分流調整，搬遷要按步就班，他目前無法提出時間表。

邱國正上午陪同蔡總統赴三軍總醫院探視傷兵。對基隆彈藥分庫遷移的問題，他受訪表示，台灣就這麼大的地方，國軍可以用的地方都已經限縮了。當地確曾要求搬遷彈庫，但遍尋各地找不到替代地。

他說，彈藥為何儲放在此（祥豐彈庫），是因作戰的著眼，若移到遠處，國軍囤彈囤糧的意義在哪裡？台澎防衛作戰一旦開打，速度很快，基於這個原因，國軍彈藥必須分囤各地。

邱國正表示，兵與凶、危相關，包括人員與武器營區，自古來兵凶戰危，他可以了解民間的關切，軍中有誠意檢討。但他要向外界報告，軍中彈庫會偏開民居所在位置，至少距離三百公尺內不能有民宅，民宅周邊三百公尺內也不得有彈庫，國防部一定把握這個安全距離。至於要如何搬遷，軍方需要時間，有些裝備來新式彈藥，國軍要分流作調整，他沒辦法打包票在哪一年完成，而必須逐年實施，讓大家諒解，按步就班來。

國軍 邱國正 國防部

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