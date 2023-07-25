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影／演練天然氣廠遭攻擊 漢光演習關鍵基礎設施防護場面逼真

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
漢光演習進入第二天，海軍陸戰隊等單位今天上午在高雄永安液化天然氣廠進行關鍵基礎設施防護實兵演練，陸戰隊以重武器兵力順利奪回控制權，過程十分逼真。記者劉學聖／攝影
漢光演習進入第二天，海軍陸戰隊等單位今天上午在高雄永安液化天然氣廠進行關鍵基礎設施防護實兵演練，陸戰隊以重武器兵力順利奪回控制權，過程十分逼真。記者劉學聖／攝影

漢光演習進入第二天，海軍陸戰隊等單位今天上午在高雄永安液化天然氣廠進行關鍵基礎設施防護實兵演練，包括保二總隊，憲兵隊以及陸戰隊99旅近百位官兵參與演練，過程十分逼真，主要是演練天然氣廠遭攻擊，甚至遭敵軍特攻入侵占領，相關的關鍵設施如何應變防護，並要求在最短時間內持續運作，也可藉此檢驗關鍵基礎設施的韌性與弱點，研議如何予以強化。

台灣面臨中國的軍事威脅，有鑑於俄烏戰爭期間烏克蘭的通訊一度遭切斷，今年漢光演習特別排定重要國家關鍵基礎設施防護演練，上午的漢光演習演練項目主要是永安天然氣廠遭受敵軍破壞占領時，運用優勢軍警兵力將被占領的關鍵基礎設施再度奪回，也演練最極端情境的戰爭風險模擬狀況，海軍陸戰隊99旅派出多輛悍馬車輛搭載重兵力武器裝備，以優勢兵力實施戰場掃蕩，保二總隊也派出多名全副武裝員警協助，最後順利奪回控制權。

面對共軍對台虎視眈眈，提升關鍵設施守備確實有其必要性，最近也傳出警政署打算成立「保八總隊」，專責電廠、油庫、水庫和機場等設施的維安工作，提升國土安全防護。

漢光演習進入第二天，海軍陸戰隊等單位今天上午在高雄永安液化天然氣廠進行關鍵基礎設施防護實兵演練，保二總隊持槍與防護盾牌參與演練，過程十分逼真。記者劉學聖／攝影
漢光演習進入第二天，海軍陸戰隊等單位今天上午在高雄永安液化天然氣廠進行關鍵基礎設施防護實兵演練，保二總隊持槍與防護盾牌參與演練，過程十分逼真。記者劉學聖／攝影
漢光演習進入第二天，海軍陸戰隊等單位今天上午在高雄永安液化天然氣廠進行關鍵基礎設施防護實兵演練，陸戰隊以重武器兵力順利奪回控制權，過程十分逼真。記者劉學聖／攝影
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漢光演習進入第二天，海軍陸戰隊等單位今天上午在高雄永安液化天然氣廠進行關鍵基礎設施防護實兵演練，保二總隊持槍與防護盾牌參與演練，過程十分逼真。記者劉學聖／攝影
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漢光演習進入第二天，海軍陸戰隊等單位今天上午在高雄永安液化天然氣廠進行關鍵基礎設施防護實兵演練，包括保二總隊，憲兵隊以及陸戰隊99旅近百位官兵參與演練，過程十分逼真。記者劉學聖／攝影
漢光演習進入第二天，海軍陸戰隊等單位今天上午在高雄永安液化天然氣廠進行關鍵基礎設施防護實兵演練，包括保二總隊，憲兵隊以及陸戰隊99旅近百位官兵參與演練，過程十分逼真。記者劉學聖／攝影
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漢光演習 陸戰隊 國軍

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