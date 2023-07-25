迫擊砲彈爆炸意外 前檢察官嘆若國賠恐有司法長路要走

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導
基隆市祥豐街國軍「祥豐營區」昨天下午傳出爆炸意外，造成9軍人輕重傷，律師陳建良嘆道若被害人選擇國賠恐有漫漫司法長路要走，若就刑事部分和解、民事部分負起責任，好好賠償是最好的。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市祥豐街國軍「祥豐營區」昨天下午傳出爆炸意外，造成9軍人輕重傷，律師陳建良嘆道若被害人選擇國賠恐有漫漫司法長路要走，若就刑事部分和解、民事部分負起責任，好好賠償是最好的。記者邱瑞杰／翻攝

陸軍六軍團後勤三支部設在基隆市的祥豐營區彈藥庫，昨天下午發生疑似迫擊砲彈爆炸，造成9名軍人輕重傷，基隆地檢署也介入調查。前新北地檢署主任檢察官、現任全量法律事務所主持律師陳建良就嘆道「沒人願意發生這樣的事情，但仍應查明誰該負責」。

陳建良認為，若被害人與家屬選擇走國賠求償，應先向賠償義務機關以書面提出請求，賠償義務機關拒絕賠償或是超過60天無法達成共識等情形，才可以向法院提起損害賠償訴訟，恐會面對漫漫司法長路，若過失一方能與被害人或家屬就刑事部分和解、民事部分負起責任，好好賠償是最好的。

陸軍司令部表示，基隆彈藥分庫昨日編組彈檢人員，執行馬祖回運彈藥檢分例行作業時彈體炸裂，造成檢分作業區附近人員受傷。事件發生後，單位除立即將受傷官兵後送急救，並封鎖現場、停止作業；責派彈藥處等人員赴現場，偕同國防部相關單位調查、鑑定肇因。

陳建良說，「偵查時，對檢察官來說，是否有填補被害人損害是犯罪後態度的重要考量」，本案涉及的過失重傷害等刑責，最重刑度是3年，符合可以緩起訴條件，因此涉有過失責任的被告若能在偵查期間與被害者達成和解，刑事部分有獲得緩起訴的機會，否則除了刑事責任，還有民事侵權行為的損害賠償責任，包括後續的醫療費用、照護費、美容整形等部分，是一筆不小的數目，而且「該負的責任就要負」。

基隆 陸軍 檢察官

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