專家：演習規模擴大 紅藍軍對陣是進步

漢光卅九號演習實兵科目「讓紅軍登上陸地」，是否代表國軍戰術思想轉變？專家認為，國軍對共軍登陸後要如何防禦與反擊，長期以來都有計畫，絕非這兩年才開始準備，但台灣地狹人稠，漢光實兵科目受限於主客觀因素，不可能展現我方防禦戰略與戰術全貌。

曾任參謀本部作戰次長的立委吳斯懷說，漢光演習不公開的電腦兵推，才能真正顯示國軍打算如何進行台海防衛戰，外界看到的實兵科目很大部分是火力展示，許多戰術作為破壞性很大，無法在承平時實做，又必須考慮國內外的宣傳效果，在時間、空間等條件下，往往縮水或簡化，並非真正戰時狀況。

他表示，近三年漢光反登陸科目都改到北部，且規模逐年擴大；今年將桃園國際機場納入，並讓紅、藍軍同台遭遇是一項進步。但有些部分仍不符現實，例如我方若已失空優、海優，很難單靠地面部隊就奪回濱海的機場，較可能方式是以多管火箭等長程火力癱瘓機場，敵軍即使奪取也無法使用。

國防大學陸軍學院前院長郭力升認為，演習不管是實兵或兵棋，要以不利守方來推演，否則一旦攻方被擊退，後面科目就無以為繼。以往國軍在實兵科目上往往只「展示」反登陸成功，既然敵軍上不來，當然就沒有後續。一旦進入國土防衛階段，在人口稠密的台灣，難以用實兵進行，今年雖讓「兩軍同台」，但以操演中的紅軍規模，要想達到其設定目標，仍與現實有一定距離。

中華前瞻戰略協會研究員揭仲認為，漢光演習對外展示的實兵科目不代表國軍作戰規畫全貌，但從近年科目仍可看出，重視海岸後方縱深地帶的程度已比過往提高。例如以教召人員組成後備營進入城鎮周邊防禦據點，或在萬華河濱公園的阻塞防禦演練，就是地面防衛戰術調整的象徵。