近年漢光演習意外 造成8位官兵殉職

今天（24日）是漢光39號演習實兵科目第一天，傳出意外事件：位於基隆市祥豐街的陸軍三支部基隆彈藥庫，發生120公釐迫擊砲彈爆炸，造成9位官兵受傷，其中兩人傷勢嚴重。

據統計，近十年來的漢光演習，共發生過3次死亡事故，造成8位官兵殉職。

105年漢光32號演習，8月16日在恆春三軍聯訓基地，陸軍564旅一輛CM11戰車因為煞車失靈翻覆墜溪，車上5名官士兵，僅有駕駛得以逃出，其餘四人身亡：中尉吳得瑋、上士陳世坤、下士陳秉逸、一等兵張志偉。

107年漢光34號演習，6月4日搭配萬安防空演習，空軍花蓮基地起飛兩架F-16戰機模擬對基隆港發動空襲。因為遭遇雲層，以及軍民航管制人員的溝通疏失，導致6685號F-16撞毀於瑞芳五分山，飛行員吳彥霆少校死亡。

109年漢光36號演習，7月3日在左營桃子園海灘，海軍陸戰隊99旅官兵演練搭乘突擊膠舟登陸，因為突發湧浪導致翻船溺水，上士陳志榮、上等兵蔡博宇身亡，中士阿瑪勒・道卡度在醫院搶救兩個月，最後仍告不治。7月16日，陸航601旅一架編號616的OH-58D戰搜直升機，由新竹機場起飛返回駐地龍潭時，故障墜毀在機場內，正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉死亡。