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近年漢光演習意外 造成8位官兵殉職
今天（24日）是漢光39號演習實兵科目第一天，傳出意外事件：位於基隆市祥豐街的陸軍三支部基隆彈藥庫，發生120公釐迫擊砲彈爆炸，造成9位官兵受傷，其中兩人傷勢嚴重。
據統計，近十年來的漢光演習，共發生過3次死亡事故，造成8位官兵殉職。
105年漢光32號演習，8月16日在恆春三軍聯訓基地，陸軍564旅一輛CM11戰車因為煞車失靈翻覆墜溪，車上5名官士兵，僅有駕駛得以逃出，其餘四人身亡：中尉吳得瑋、上士陳世坤、下士陳秉逸、一等兵張志偉。
107年漢光34號演習，6月4日搭配萬安防空演習，空軍花蓮基地起飛兩架F-16戰機模擬對基隆港發動空襲。因為遭遇雲層，以及軍民航管制人員的溝通疏失，導致6685號F-16撞毀於瑞芳五分山，飛行員吳彥霆少校死亡。
109年漢光36號演習，7月3日在左營桃子園海灘，海軍陸戰隊99旅官兵演練搭乘突擊膠舟登陸，因為突發湧浪導致翻船溺水，上士陳志榮、上等兵蔡博宇身亡，中士阿瑪勒・道卡度在醫院搶救兩個月，最後仍告不治。7月16日，陸航601旅一架編號616的OH-58D戰搜直升機，由新竹機場起飛返回駐地龍潭時，故障墜毀在機場內，正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉死亡。
此外，漢光34號演習的重頭戲是在台中清泉崗基地舉行的空降/反空降操演。陸軍特指部的下士秦良丰，5月17日從C-130運輸機上，以1300呎跳傘，發生主傘張傘不完全意外，拉副傘仍然吃風不足，直接落地。秦良丰被送到醫院前，就已經心肺功能停止（OHCA），最後在醫療團隊努力下搶救回來。事後他憑藉毅力復健，如今已可以短距離行走，被外界視為奇蹟。今年5月9日，秦良丰特地在護師節前夕重返急救他的台中童綜合醫院，向醫護人員致敬。
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