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國軍爆炸案2兵炸斷手 長庚醫院說明救治情況

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
基隆市祥豐街國軍「祥豐營區」，今天下午傳出爆炸意外，造成4名官兵受傷。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市祥豐街國軍「祥豐營區」，今天下午傳出爆炸意外，造成4名官兵受傷。記者邱瑞杰／翻攝

基隆陸軍六軍團三支部祥豐營區彈藥庫今天下午發生爆炸意外，國防部表示共計9人受傷；其中2人手被炸斷分別送往長庚、基隆三軍總醫院，市長謝國樑已趕赴現場，事故原因還要釐清。

陸軍第六軍團指揮部表示，轄屬基隆彈藥分庫今下午15時許於彈藥庫房外，執行彈藥檢整作業時，其中乙枚120公厘迫砲彈不明原因爆炸，造成9名官兵受傷，其中2員傷勢較重，均已送往醫院急救。

第六軍團指出，獲報後即指遣高階幹部前往處理，並協請院方給予受傷官兵最佳醫療照護；另司令部、陸勤部及六軍團將編組相關專業幹部，成立專案小組調查、釐清，並持恆落實各項作業風險管控作為，確維部隊安全。

長庚醫院表示，於今日下午15點45分，由軍方送來基隆長庚醫院急診6名傷患，其中一名傷勢較為嚴重，16:10已送至手術室進行處置，另外5名傷患傷勢較為輕微，多半為擦傷、耳鳴或頭暈，陸續進行傷口包紮與檢查中，後續觀察傷者之狀況，續予必要醫療處置。

至於另一位送往基隆三軍總醫院的重傷者，據悉已轉送內湖三軍總醫院，但目前三軍總醫院仍未出面回應證實。

基隆 長庚 爆炸 國防部 謝國樑

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