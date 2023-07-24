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漢光演習首日 9架F16V戰機轉進台東志航基地

中央社／ 台東縣24日電

漢光演習首日，空軍台東志航基地共有9架F16V戰機從嘉義基地轉進，3架C130運輸機由屏東飛台東；原駐地戰機升空進行護航，確保東部空域安全，待命機也緊急駛入機堡中保存戰力。

空軍志航基地除空中機種演練，移動式雷達車也開出駐地，分別前往活水湖和縣道197線隱蔽處待命，4輛天弓3型飛彈車在雷達車和大批戒護軍力陪同下，在基地內移動轉場，以演練戰時移動保留反制能力。

國軍漢光39號實兵演習今天起至28日一連5天舉行，今天演練「戰力保存」，模擬西部各軍用機場主力機種進行戰力轉移，戰機緊急轉場、疏散到東部的佳山及志航基地保存戰力。

根據國防部公開資訊，此次演習區分「戰力保存」、「海上截擊與護航作戰」、「國土防衛作戰」等3大重點。

漢光演習 戰機 台東志航基地

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