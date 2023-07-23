刺刀測試疑國造抗彈板 國防部：打擊國防自主官兵士氣

有綠營民代取得聲稱是軍備局205廠生產抗彈板加以測試，以刺刀加以刺穿，質疑產品品質。國防部說，三級戰鬥背心是防彈，不是防穿刺，質疑民代以來源不明的抗彈版測試影片，挑動情緒，打擊國防自主努力及官兵士氣，令人遺憾。

國防部表示，目前美、英、德、日等國軍隊使用的三級戰鬥背心，均以防彈，而非防穿刺為主要功能設計目標，期兼顧單兵穿著的重量負荷及防護效能。

國防部說，當前國際主流軍用戰鬥背心，功能均著重於防彈，設計可使彈頭擊中的動能，傳遞到整個背心，達到防彈效果。相對而言，刀尖能量密度遠高於彈頭；其產生的剪應力，方向垂直於纖維，故防穿刺技術與材質，與防彈完全不同。兼具防彈、防刺效果且輕量化，是科技研發重點，軍備局第205廠已於新一代抗彈板研發專案納入，以因應未來戰場需求。

國防部指出，軍備局民國112年7月19日，邀請媒體及學者專家，共同見證國軍戰鬥背心的實彈測試結果，證明具備有效抗彈能力。林姓議員一再以不明來源抗彈版測試影片，挑動情緒、打擊國防自主努力及官兵士氣，令人遺憾。

國防部說，面對嚴峻敵情威脅，歡迎各方對建軍備戰工作，提出理性建言，豐沛全民國防能量。國軍也會兼顧戰備需要與國家資源，發揮最大建軍效益。請國人在兩岸情勢嚴峻之際，團結一致，支持國防自主，共同捍衛家園。