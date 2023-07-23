中颱杜蘇芮恐擾漢光實兵 國防部：已制定應變計畫

國造潛艦原型艦即將展現在國人面前，先前台船曾經開原型艦模型，模型當中潛艦尾舵是X字形式，與傳統潛艦尾舵十字形式不同，但是具體的潛艦構型究竟是否為X字形式，始終無法確知。台船公司最近發布新聞稿，確認原型艦就是X字形式的尾舵，因為這種設計可以增加潛艦的操縱與運動性能，像英國最新型的弩級潛艦，日本大鯨級潛艦，也都是採用X字形式尾舵。...

2023-07-23 07:30