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中颱杜蘇芮恐擾漢光實兵 國防部：已制定應變計畫

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中颱杜蘇芮下周可能襲台，恐影響同一時間舉行的國軍漢光39號演習實兵操演。國防部今天表示，已制定應變計畫，彈性調整參演部隊與災防兵力。記者侯永全／攝影
中颱杜蘇芮下周可能襲台，恐影響同一時間舉行的國軍漢光39號演習實兵操演。國防部今天表示，已制定應變計畫，彈性調整參演部隊與災防兵力。記者侯永全／攝影

中颱杜蘇芮下周可能襲台，恐影響國軍漢光39號演習實兵操演實施。國防部今天表示，已制定應變計畫，彈性調整參演部隊與災防兵力。

漢光實兵自7月24日至28日實施，面對中颱杜蘇芮即可能侵台，國防部說，因應實兵演習與災害防救需要，國軍已明確訂定相關應變計畫，將持續掌握天候動態，依颱風警報發布狀況，彈性調整參演部隊與災防兵力。

國防部指出，戰備訓練為國軍常態工作，年度漢光演習實兵操演目的之一，即為驗證平時訓練成果。如因天候因素導致課目調整或取消，各級部隊將在後續駐地、專精、基地及聯合等階段訓練中，持續秉持作戰為背景，訓練為著眼指導，以處處皆戰場思維，融入時時做訓練的概念，提升國軍防衛作戰戰力。

據了解，海軍發布防颱部署，原訂參演漢光實兵八里反登陸作戰的海軍艦艇，如快速布雷艇，可能取消參演。

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