不甩國防部 林秉宥再發影片「刺刀一次刺穿抗彈版」
新北民進黨議員林秉宥日前將國軍抗彈版帶至美國實彈射擊，結果將抗彈板射穿，並不能有效保護士兵，引發國防部不滿，不僅開記者會澄清還揚言提告。不料林秉宥貼出影片並指國防部大動作澄清，惹惱基層士兵，影片中士兵使用刺刀一次就貫穿抗彈版。林說，擋不住共軍子彈就算了，現在看來也無法擋住刺刀。
林秉宥先前將台灣國軍管制軍品防彈背心帶至美國進行實測，結果抗彈板射穿，雖然國軍抗彈板表現基本上與規格相符，但是這個規格的產品並不能有效保護士兵。林也說，解放軍多使用5.8新型小口徑、穿透力、速度更快的子彈，國防部採購軍品應該以解放軍為假想敵，但抗彈版無法有效抵擋解放軍的子彈。
國防部19日則大動作開記者會實彈射擊，隨機挑選一塊進行實彈射擊，測試部分以6枚M80 7.62公厘普通子彈，以每秒847正負9公尺槍口初速，在15公尺內連續射擊下，6個彈著點都未被貫穿，強調安全防護性絕對沒有問題。
不過林秉宥昨日則貼出國軍士兵影片，片中士兵使用刺刀一次便刺穿抗彈版，而抗彈版背面標防護等級NIJⅢ，林表示，擋不住共軍子彈就算了，現在看來也無法擋住刺刀，且解放軍發給士兵的防護裝備比國軍的還要好，批評國防部以為現在士兵跟70年前一樣不識字嗎？
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