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國防部發布「同心33號演習」令

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今發布同心33號演習令。記者侯永全攝
國防部今發布同心33號演習令。記者侯永全攝

因應明（24）日陸續展開的漢光39號演習實兵操演，國防部今天向後備軍人發布「同心33號演習」命令，部分公司則依軍需工業體系轉換程序及時限實施作業，向各單位報到。

國防部令：

一、「同心33號」演習動員召集令於民國112年7月23日12時生效：

（一）受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，於7月24日8時向指定地點報到：

1、精誠動員甲字第140600號、第230303號、第230306號、第231001號、第231003號、第231903號、第240103號、第240302號、第240304號、第250305號、第250403號。

2、忠義動員甲字第180501號、第180502號、第180503號、第280300號。

3、大業動員甲字第230200號、第240104號。

4、仁愛動員甲字第142800號、第230200號。

5、忠貞動員甲字第140300號、第230500號、第230700號、第240100號、第250200號。

6、博愛動員甲字第221103號、第221206號、第231403號、第241505號、第243100號、第251206號。

（二）受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，依召集令指定時間向指定地點報到：

1、精誠動員甲字第932017號、第932039號。

2、大業動員甲字第933001號。

3、仁愛動員甲字第941007號。

4、忠貞動員甲字第932006號。

二、受領下列「徵購徵用書」所列動員符號，依徵購徵用書指定時間向指定地點報到：

（一）精誠動員丙字第231903號、第230303號、第230306號、第231003號、第240302號、第240304號、第240103號、第140600號、第250403號、第250305號，精誠動員丁字第231903號、第230303號、第230306號、第231003號、第240302號、第240304號、第140600號、第250403號、第250305號，精誠動員己字第231903號、第240304號、第250403號。

（二）忠義動員丙字第230200號，忠義動員丁字第230200號、第140100號，忠義動員己字第140100號。

（三）大業動員丙字第130100號、第240100號，大業動員丁字第240100號。

（四）仁愛動員丁字第230200號、第941007號、第142800號，仁愛動員己字第941007號。

（五）忠貞動員丙字第130900號、第150200號、第250200號、第140100號、第240100號，忠貞動員丁字第130900號、第230700號、第150200號、第250200號、第140100號、第240100號。

（六）忠信動員丁字第130301號、第140302號、第150303號。

（七）博愛動員丙字第221103號、第221206號、第231403號、第241505號、第243100號、第251206號，博愛動員丁字第221103號、第221206號、第231403號、第241505號、第251206號，博愛動員己字第241505號。

三、陸軍兵工整備發展中心(豐兆公司)、陸軍飛彈光電基地勤務廠(均利公司)、海軍蘇澳後勤支援指揮部(龍德造船公司)、空軍松山基地指揮部(亞航公司)、空軍第一後勤指揮部(金賓公司)及軍備局生產製造中心第205廠(第一伸銅科技股份有限公司)，依軍需工業體系轉換程序及時限實施作業。

演習 軍人 國防部

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