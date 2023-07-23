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軍安總隊爆性騷 男中士記申誡兩次

聯合報／ 記者林佳彣林縉明卜敏正／連線報導
國防部軍事安全總隊爆性騷事件，國防部昨天表示，已調查並召開懲處評議會，核予「申誡兩次」處分。圖／取自臉書「靠北長官」
國防部軍事安全總隊爆性騷事件，國防部昨天表示，已調查並召開懲處評議會，核予「申誡兩次」處分。圖／取自臉書「靠北長官」

有臉書粉絲團前天貼文指出，國防部軍事安全總隊黃姓同學，在士官高級班性騷擾女同學沒事，就算有影片證明，也沒被退訓懲處，是因為軍事安全總隊是保防情報機關，單位長官找陸軍司令部跟政訊中心關說，「連女同學想提告都被壓下來」，這種單位寫出來情報還有公信力嗎？

國防部昨天指出，有關「軍安總隊黃姓士官涉及觸摸女同學身體案」，總隊接獲通知後，即實施調查，並召開懲處評議會，核予黃男申誡兩次處分。

據了解，今年五月卅一日，國防部軍事安全總隊黃姓中士，與國防部士官高級班同期同學，前往馬場台菜熱炒北投餐廳用餐，席間疑因不勝酒力，藉攙扶女同學至廁所洗臉時，觸摸身體多次，女子隔天向受訓單位回報欲提告。

鄺姓總隊長及保防安全處長都知情，因「#MeToo」事件延燒，內部壓案，甚至說如果女方要提告，全部人都得懲處，藉此施壓封口，讓女方從受害者變成加害者，還哭著跟大家道歉，表示不會提告，請大家不要再提此事。

知情人士說，鄺姓總隊長打電話給陸軍司令部保防安全組上校組長，要求下屬不得轉傳，又打電話給政戰訓練中心要求息事寧人。

國防部 提告 陸軍 性騷擾 MeToo

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