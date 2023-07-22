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【專家之眼】冷眼看美國國會爭辯軍援法案

聯合報／ 張競／中華戰略學會資深研究員
美國國防軍事專業媒體《防務新聞》(Defense News)21日報導，揭露美國國會參眾兩院相關委員會，對於撥款對台灣提供軍事援助存在嚴重歧見。（美聯社）
美國國防軍事專業媒體《防務新聞》(Defense News)21日報導，揭露美國國會參眾兩院相關委員會，對於撥款對台灣提供軍事援助存在嚴重歧見。（美聯社）

美國國防軍事專業媒體《防務新聞》(Defense News)21日報導，揭露美國國會參眾兩院相關委員會，對於撥款對台灣提供軍事援助存在嚴重歧見。同時依據報導內容顯示，雙方歧見確實顯現出結構性之矛盾與對立，儘管焦點並非針對台灣，但是當華盛頓阮囊羞澀，必須精打細算撙節支出時，最後恐怕難以順利定案。

此等歧見不僅引發參眾兩院相關委員會間之政治角力，但亦在同時意外透露出，拜登政府相關部會官員迄今為止，尚未向美國國會提交2023年國防授權法案中，授權行政部門以總統撥款權(Presidential Drawdown Authority)模式，從美軍現有庫存，直接提供台灣不超過10億美元軍備品項之整體撥款細節。

換言之，就是此項原先透過調撥軍援台灣，以便解決軍售品項交付期程延宕應急之舉，儘管從二月底開始，就有媒體不斷宣稱即將定案；五月上旬再度發動另波媒體造勢，同時又很快有媒體神祕地宣稱相關品項已經運抵台灣。但實情就是到目前為止，美國國會與行政部門都尚未履行其政治承諾。

其實去年在審議2023年國防授權法案時，當時高調通過提供台灣軍事融資額度，以利進行軍事採購，最後被撥款委員會當頭澆下冷水，直接以預算額度無法支應為由，強硬否決此項遭到綠營國安高層不斷吹噓宣傳之軍援項目時，當時吾人就應開始領悟到，美國面對兩岸緊張情勢，在美國國防產業作業失序前提下，雖想運用總統撥款權與外國軍事採購融資計劃來應變救急，但到最後很可能是完全無法解決問題。

此種從美軍庫存調撥軍備品項應急，假若能有現貨直接提供台灣，說實在話，絕對不會被困在前述行政程序與經費核算過程；其之所以會在程序上拖拖拉拉，到目前遲遲不能定案，其實只有下列三項因素；首先就是美軍庫存沒有適當現貨可以提供台灣，此因能夠提供台灣之軍備品項，其實亦必須考量輸出許可，以及運送到台灣後能否派上用場，所以當需求與供給無法吻合時，自然就無法敲定全案。

其次就是拜登政府考量其對北京關係之外交需求；對台軍售已經是華盛頓與北京雙方互動最扎手議題，假若再依據總統撥款權，調撥美軍庫存軍備品項直接交付台灣，其新聞熱度與政治效應將會遠甚於宣布最新軍售方案。所以在拜登政府國務院積極改善雙方互動時，華盛頓高層不希望冒出此等議題攪局，台北方面對此恐怕心中也有譜，所以亦未在此議題上積極炒作，以免自討沒趣。

最後就是拜登政府行政部門判斷情勢，認為就目前兩岸軍事動態來看，其實亦未到達燃眉之急，必須立即趕緊運送軍備品項應對情勢變化。因此不願配合美國國會起舞，隨其塑造建構海峽緊張情勢，從另個角度來說，亦不希望透過緊急運送由美軍庫存調撥之軍備品項，衝擊台北政壇選舉情勢，讓海峽情勢另生枝節。

所以儘管媒體數度炒作，但華盛頓仍不為所動，並未依據年度國防授權法案所給予額度，提出配套方案，顯然就是綜合考量台北方面實際軍事需求，美軍庫存能夠調撥支援品項，改善其與北京互動狀況以及兩岸爆發衝突可能性與急迫性所致。

所以雖然依據美國2023年國防授權法案所授權之總統撥款權，從美軍庫存直接調撥軍備品項未能落實執行，但從前面幾個考量要素來看，其實亦不算是太過負面訊息。

美國軍備生產體系作業失序，對台軍售品項交付期程延宕雖是事實，但有無必要去運用總統撥款權調撥美軍軍備品項應變救急，更有無必要去爭取美國提供軍事融資貸款或是軍援，究竟是美國國會要藉此塑造建構援台反中氛圍，還是台海情勢發展真是急迫到那種地步，或許吾人面對美國國會對此議題存在爭議，該是冷靜思考，想想真相到底為何時刻到了吧？

美國 美軍 國防授權法案

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