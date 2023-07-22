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國軍在美接受訓練？美助理防長：最好閉門討論

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國國防部印太事務助理部長瑞特納。 路透社
美國國防部印太事務助理部長瑞特納。 路透社

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」廿日舉行聽證會，邀請國防部印太事務助理部長瑞特納與拜登政府官員列席作證，說明美國對中政策。美國對台軍售交付延宕達一九○億美元，瑞特納表示，除一般軍售，華府也會透過總統撥款權軍援及外國軍事融資計畫，盡快履行對台承諾。

瑞特納解釋，外界對美國對台軍售有誤會，認為有交付積壓問題，其實問題是出在美國國防產業產速放緩，進而影響武器生產，這是系統性問題，不是只有台灣碰到。

瑞特納表示，美方正竭盡所能盡快履行「台灣關係法」下對台承諾，除透過外國軍事銷售制度外，也將透過其他授權途徑，包括總統撥款權（ＰＤＡ）及潛在外國軍事融資（ＦＭＦ）計畫。

有議員詢問美軍在密西根州軍事基地訓練台灣部隊的問題，瑞特納表示，此類問題最好在閉門的狀態下進行討論。

美亞太助卿康達指出，美國沒改變任何承諾。美國奉行基於台灣關係法、三個聯合公報和對台六項保證之上的「一中政策」。與此同時，美國依據台灣關係法對台灣的承諾也沒有任何變化。

康達指出，在台海構成威脅，試圖改變現狀的是北京的對台政策。

康達在回答另一位議員的問題時表示，布林肯最近訪問北京只是重申了美國的政策，並未在台灣問題上提出任何新的說法。他再次強調，美國將履行台灣關係法規定的所有對台承諾。

美國 台灣關係法 軍售

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