警方逮捕桃園60歲羅姓男子，起出刻有「中華民國造」65K2步槍的仿造槍，更有上萬發子彈，放在印有「國造」字樣的墨綠色鐵盒內，鑑定後確認都是制式軍品。立委馬文君說，國軍子彈大量外流，顯示軍品管制出現嚴重漏洞，除了司法調查，她更要求國防部主動調查，對國人交代。

馬文君說，最近新北議員和網紅聲稱取得國軍防彈板實測，國防部怒說要嚴查軍品外流。但上萬發子彈外流，問題更嚴重，國防部不能置身事外，應該主動調查，防堵管制軍品外流漏洞。

警方查獲軍品外流案，嫌犯羅姓男子供稱，這些軍火是他的朋友，曾在軍中服役的何姓男子，12年前被通緝，託他保管至今，他不曉得來路，也不知道是軍品，而何姓男子仍然在逃，真相仍待釐清。

馬文君說，羅姓男子的說詞，很難取信於人，他被警方鎖定，是因為他在網路論壇討論改造槍枝，怎麼會無法分辨軍品？最關鍵的問題，還是在於上萬發制式子彈怎麼會外流這麼久，軍方怎麼都沒察覺，更讓人擔心，不能用「2、30年前軍品管制不嚴格」掩蓋過去。因此，除了司法偵辦，她要求國防部立即調查，對國人有所交代。