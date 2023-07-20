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多圖／海陸空總動員 國軍「漢光39號」挖子尾海灘實兵預演

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，現場施放大量濃煙，阻礙敵軍攻勢。記者侯永全／攝影
國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，現場施放大量濃煙，阻礙敵軍攻勢。記者侯永全／攝影

國軍「漢光39號」實兵操演將在7月24日起舉行，聯合國土防衛作戰則於27日將於八里海灘及台北港等地登場，國軍今天在挖子尾海灘進行國土防衛反登陸作戰全兵力預演。海陸空兵力集結，現場伴隨轟隆砲聲，煙硝四起。

北台灣八里海灘、台北港及淡水河口等區域，被視為敵軍可能登陸的紅色海灘，因此國軍近期將該處視為重點演訓區域，並已進行過兩次預演。今日登場的最後一次預演，動員海陸空及海巡等兵力，八里近海有布雷艇模擬執行布雷作業，海軍「玉山艦」及中和級戰車登陸艦模擬兩棲部隊進行登陸搶灘作戰。陸上則由扮演「紅軍」的約20輛海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車，模擬從海上登陸搶灘，我軍則出動M60A3戰車、雲豹甲車及CM25拖式飛彈裝甲車等，展開攻勢。

空中則由F-16V戰鬥機、空軍IDF經國號戰鬥機及陸軍航特部AH-64E阿帕契攻擊直升機，共同扮演假想敵戰機，拋射熱焰彈模擬攻擊。預演現場模擬砲火的爆破聲及硝煙四起，場面逼真震撼。

國軍漢光39號實兵操演在即，國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，現場彩色煙霧四起，國軍在熱氣蒸騰的沙灘展開攻勢。記者侯永全／攝影
國軍漢光39號實兵操演在即，國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，現場彩色煙霧四起，國軍在熱氣蒸騰的沙灘展開攻勢。記者侯永全／攝影
國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，衝向煙霧的雲豹甲車在沙灘奔馳，鏟起起滾滾泥沙。記者侯永全／攝影
國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，衝向煙霧的雲豹甲車在沙灘奔馳，鏟起起滾滾泥沙。記者侯永全／攝影
國軍漢光39號實兵操演在即，國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，空軍IDF經國號戰鬥在八里上空發射熱焰彈。記者侯永全／攝影
國軍漢光39號實兵操演在即，國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，空軍IDF經國號戰鬥在八里上空發射熱焰彈。記者侯永全／攝影
國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，大批戰艦在八里近海模擬執行布雷等作業。記者侯永全／攝影
國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，大批戰艦在八里近海模擬執行布雷等作業。記者侯永全／攝影
國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，F-16戰機畫過藍天發射熱焰彈。記者侯永全／攝影
國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，F-16戰機畫過藍天發射熱焰彈。記者侯永全／攝影
國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，參與演練的大批海軍陸戰隊兩棲突擊車在台北港重型機具襯托下，形成有趣景致。記者侯永全／攝影
國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，參與演練的大批海軍陸戰隊兩棲突擊車在台北港重型機具襯托下，形成有趣景致。記者侯永全／攝影
國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，國軍在熱氣蒸騰的沙灘準備登上雲豹甲車。記者侯永全／攝影
國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，國軍在熱氣蒸騰的沙灘準備登上雲豹甲車。記者侯永全／攝影
國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，現場施放煙幕彈，阻礙敵軍攻勢。記者侯永全／攝影
國土防衛反登陸作戰全兵力預演在八里挖子尾海灘登場，現場施放煙幕彈，阻礙敵軍攻勢。記者侯永全／攝影

台北港 國軍 八里

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