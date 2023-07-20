國軍漢光實兵集結兵力 共軍機艦出海擾我空海防
國防部今天表示，國軍今天陸續偵獲中共各型軍機22架次出海活動，其中13架次逾越海峽中線及其延伸線，另有7艘共艦配合執行戰備警巡。國軍嚴密監控應處。
國軍各作戰區今天上午起進行漢光39號實兵操演全兵力預演，陸海空軍兵力在特定地區執行大規模戰演訓。同一時間，共軍海空軍也有動作。
國防部發言人孫立方今天表示，自今(20)日6時起，國軍陸續偵獲中共殲-10、殲-16丶蘇愷-30、轟-6、空警-500及艦載直升機等各型機計22架次出海活動，其中13架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南空域。另7艘共軍艦艇也配合執行戰備警巡。
孫立方指出，國軍運用聯合情監偵手段綿密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。
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