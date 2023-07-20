國軍漢光實兵集結兵力 共軍機艦出海擾我空海防

國造防禦型潛艦（IDS）計畫今年9月迎來一波高潮，原型艦將在台灣國際造船公司舉行命名下水典禮。雖然官方尚未宣布，但預期蔡英文總統主持擲瓶命名。此時距離總統大選不遠，有強調蔡政府8年來重視國防的效果。由於典禮當天潛艦還不能真正下海，引起外界不少雜音，質疑怎能把象徵性的觸水當成下水，批評IDS會宛如昔日雪山隧道，為政治目的通了又通，典禮一辦再辦。 現代船艦下水典禮，是否無須當場把船泡進海裡？看看其他國家例子，以美國海軍為例，解釋箇中皮裡陽秋。...

2023-07-20 07:30