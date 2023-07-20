國軍漢光實兵集結兵力 共軍機艦出海擾我空海防

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發言人孫立方。圖／國防部提供
國防部發言人孫立方。圖／國防部提供

國防部今天表示，國軍今天陸續偵獲中共各型軍機22架次出海活動，其中13架次逾越海峽中線及其延伸線，另有7艘共艦配合執行戰備警巡。國軍嚴密監控應處。

國軍各作戰區今天上午起進行漢光39號實兵操演全兵力預演，陸海空軍兵力在特定地區執行大規模戰演訓。同一時間，共軍海空軍也有動作。

國防部發言人孫立方今天表示，自今(20)日6時起，國軍陸續偵獲中共殲-10、殲-16丶蘇愷-30、轟-6、空警-500及艦載直升機等各型機計22架次出海活動，其中13架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南空域。另7艘共軍艦艇也配合執行戰備警巡。

孫立方指出，國軍運用聯合情監偵手段綿密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

國軍 國防部 海峽中線 漢光 共軍

延伸閱讀

扯鈴教練吸收官兵意圖情蒐 國防部：官兵檢舉主動偵辦

漢光實兵 直擊特勤快艇穿越關渡大橋模擬追擊共軍

漢光實兵 海陸AAV7突擊車首闖八里灘岸阻絕設施

漢光實兵八里灘頭作戰預習 官兵步戰協同高溫衝入陣地

相關新聞

國軍漢光實兵集結兵力 共軍機艦出海擾我空海防

國防部今天表示，國軍今天陸續偵獲中共各型軍機22架次出海活動，其中13架次逾越海峽中線及其延伸線，另有7艘共艦配合執行戰...

漢光在即 國防部：上午13架次共機越中線及擾西南空域

國軍漢光39號實兵演習下週進行，本週已完成多項預演及戰場經營。國防部今天表示，自上午6時起，陸續偵獲22架次共機，其中1...

漢光演習正式展開前 參謀總長校閱八里反登陸操演

國軍漢光實兵演習下週舉行，八里海灘聯合反登陸操演是重點科目，軍方今天進行最後一次預演，由參謀總長梅家樹上將、國安會副秘書...

扯鈴教練吸收官兵意圖情蒐 國防部：官兵檢舉主動偵辦

國防部今天表示，北檢破獲魯姓扯鈴教練吸收軍事單位士官兵意圖蒐集軍事機密案，是國防部接獲官兵檢舉後，採取損害管控作為，並通...

國防部：2架次共機侵擾東北及東南空域

國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機10架次（其中進入東北及東南空域2架次）、共艦7艘次，持續在台...

船艦新生禮／觸水能當下水？國造潛艦命名下水典禮引質疑 看美國潛艦怎麼做

國造防禦型潛艦（IDS）計畫今年9月迎來一波高潮，原型艦將在台灣國際造船公司舉行命名下水典禮。雖然官方尚未宣布，但預期蔡英文總統主持擲瓶命名。此時距離總統大選不遠，有強調蔡政府8年來重視國防的效果。由於典禮當天潛艦還不能真正下海，引起外界不少雜音，質疑怎能把象徵性的觸水當成下水，批評IDS會宛如昔日雪山隧道，為政治目的通了又通，典禮一辦再辦。 現代船艦下水典禮，是否無須當場把船泡進海裡？看看其他國家例子，以美國海軍為例，解釋箇中皮裡陽秋。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦