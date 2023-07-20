扯鈴教練吸收官兵意圖情蒐 國防部：官兵檢舉主動偵辦

國防部今天表示，北檢破獲魯姓扯鈴教練吸收軍事單位士官兵意圖蒐集軍事機密案，是國防部接獲官兵檢舉後，採取損害管控作為，並通報國安單位共同偵辦。

北檢今天證實，扯鈴教練魯紀賢涉嫌自去年4月間起，透過退役士官兵吸收6個軍事單位士官兵，意圖蒐集軍事機密，涉犯「國家安全法」，台北地檢署19日指揮調查局國安站兵分25路搜索，約談18人，檢方20日訊後以涉犯「國安法」有串證之虞，聲押禁見魯男、李姓、常姓退役士官兵共5人，另名郭姓退役軍人20萬元交保，另名退役軍人請回。

對此，國防部今(20)日表示，媒體報導魯姓民人利誘接觸國軍現、退役人員發展組織案，是國防部接獲官兵檢舉後，採取損害管控作為，並通報國安單位共同偵辦。全案現已進入司法程序，基於偵查不公開原則，對相關案情不作評論。

國防部表示，近年偵破共諜案件，多屬國軍官兵主動檢舉，顯示反情報教育已見成效。未來將強化各項安全管控機制，秉持國安團隊互助合作精神，以發揮保防丶偵防能量，共同反制中共滲透蒐情。