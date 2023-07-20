美印太司令：若今天攻台 北京會失敗

美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）十八日在智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）安全論壇表示，擔憂中俄愈發緊密的軍事合作，可能走向一個危險的世界；此外，以美軍當前的實力，若解放軍今天侵略台灣，北京會失敗。

阿基里諾也談到，中國大陸國家主席習近平有很多紅線，例如台灣宣布獨立，那會是很嚴重的問題。

阿基里諾重申，美國的對台政策不變，美國恪守台灣關係法、六項保證和美中三聯合公報，美國不支持台獨，反對兩岸片面改變現狀，但美國支持以和平方式解決兩岸歧見。

阿基里諾表示，習近平下令要求解放軍做好準備，在二○二七年之前擁有侵略台灣的能力；美軍的任務是在這之前做好準備，建立足夠威懾，在威懾失效時，美軍也能在衝突中獲得勝利；到目前為止，他並不擔憂美軍在太平洋的威懾失效，美國會持續維持強勢地位，並與盟友夥伴合作。