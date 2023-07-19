影／漢光演習反空機降預演 6架戰鬥直升機現身桃機
國軍漢光39號實兵操演今天（19日）在桃園國際機場進行第二次預演，由於上次預演取消空中兵力操演，本次預演是首度演練空中兵力項目，模擬共軍空降桃機。操演時間從上午9點30分開始至10點10分結束，空域管制40分鐘，機場公司事前已跟各航空公司協調，在不影響出境旅客抵達航班時間原則下，將對旅客的影響降至最低。
國軍漢光39號實兵操演7月24至28日進行，軍方今天上午首度在桃園國際機場進行反空機降操演，本次預演地點同樣在機場東北角的貨機停機坪舉行，由扮演共軍的紅軍負責攻擊，負責防守的藍軍抵抗侵略。預演開始後，紅軍地面部隊先潛入桃機發動攻擊，並逐一攻佔機場塔台等重要設施，並在機場放置爆裂物導致起火，機場消防隊出動消防車滅火。
隨後紅軍6架戰鬥直升機俯衝攻擊，4架掛紅旗的黑鷹直升機落地，24名士兵迅速下機攻擊，負責守備的藍軍部隊隨即全力反擊，逐一擊斃紅軍並奪回遭到佔領的據點，再由車輛掩護掃蕩敵方剩餘兵力，成功完成機場反空機降任務後，揮舞國旗象徵奪回機場。
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