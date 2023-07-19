國防部實測現役抗彈板 宣布國造新型陶瓷抗彈板將面世

國防部今天在宜蘭大福兵試場彈道館，測試國造三級抗彈板，6枚M80 7.62公厘普通子彈，以每秒847正負9公尺槍口初速，在15公尺內連續射擊下，6個彈著點都未被貫穿，抗彈性能符合規定，安全無虞。

國防部發言人孫立方表示，國防部長邱國正平時也要穿這套裝備，請官兵放心。國防部軍備局獲得管理處處長游玉堂說，國軍戰鬥個裝核心裝備，包含抗彈板、防護頭盔、戰術背心，均採國防自主，沒有外購打算，政策不會因為外界質疑有所改變。

上午參與鑑測的警察大學教授孟憲輝指出，國軍測試完全按照政府法規，程序經國際認證。他說，在法治國家，且從使用者客觀實用角度看，合乎規範的測試才是測試，否則並非合格測試。

游玉堂說，今天用於抗彈板測試的子彈與初速動能，堪比共軍DTB87、88子彈，與我5.56M855子彈很接近，動能推算很接近，可以比擬。測試證實國造裝備沒有問題。

他表示，經檢視影片，外界所測試抗彈板，不像我們的抗彈板，國軍基層也沒有官兵反應，他很好奇外界的抗彈板是哪裡來的。

他說，這些影片不斷打擊國防自主，軍方必須耗費大批人力與社會資源應對，影響國軍士氣，兩岸情勢嚴峻之際，不應再內耗，要團結在一起；若抗彈板有問題，可以交給軍備局或SGS檢驗，都沒問題，若軍備局有錯，絕對認錯，但若不是我們的東西，卻一直隔空批評，205廠為捍衛名譽，視後續發展，會有一些作為。

游玉堂表示，軍備局已與中科院研發，一款融合抗彈纖維布與陶瓷新型抗彈板，很快近期內發布。

孫立方說，我國面臨敵人的壓迫挑戰與威脅的艱困環境，希望外界對國防的關切，是基於相對科學與善意立場。