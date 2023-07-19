國軍AAV7突擊車 首度兩棲登陸沙崙

國軍漢光卅九號演習實兵操演北台國土防衛科目，昨天在淡水河口兩岸實施大規模預習。海軍陸戰隊AAV7突擊車隊首度在淡水沙崙沙灘實施兩棲舟波登陸演練，再度完成本島一處紅色沙灘探測。

海軍一五一艦隊及陸戰隊昨天甫完成林口寶斗厝海岸兩棲試登，今天將在八里挖子尾海灘實施相同科目。總計海軍近期已分别完成桃園竹圍、台東知本、金山中角灣、宜蘭壯圍、羅東、林口寶斗厝、淡水沙崙等七處紅色沙灘試登驗證。八月一、二日將在台中大甲、甲南海灘進行試登。軍方標記本島的紅色沙灘已有十處。

針對我方擬向美方採購NASAMS（國家先進地對空防空飛彈系統），國防部長邱國正昨在立法院表示，確有這個建置案，但獲得期程部分，目前還未得到正式通知，「工作還要進行」。