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國軍淡水河口兩岸重兵操演 首度兩棲登陸沙崙
國軍漢光39號演習實兵操演北台國土防衛科目，今天在淡水河口兩岸大規模預演。海軍陸戰隊AAV7突擊車隊首度在淡水沙崙沙灘，實施兩棲舟波試登，再度完成一處紅色沙灘探測。
海軍151艦隊及陸戰隊昨天完成林口寶斗厝海岸兩棲試登，明天在八里挖子尾海灘實施同樣科目。總計軍方已分别完成桃園竹圍、台東知本、金山中角灣、宜蘭壯圍、羅東、林口寶斗厝、淡水沙崙等7處紅色沙灘試登驗證。目前還有八里挖子尾海灘一處等待執行。
陸軍第三作戰區上午在新北八里挖子尾海岸，進行國土防衛反登陸作戰科目全兵力預演，現場集結大批海空兵力，陣地引爆TNT炸藥模擬攻擊軍轟炸。
淡水河口海空域今天有擔任攻擊軍的UH-60M黑鷹直升機凌空外，海軍新型船塢玉山軍艦成軍後，首次到淡水河口海域參加漢光實兵操演，兩艘中和級戰車登陸艦在周邊泊地待命，上午10時海象許可，3輛AAV7兩棲突擊車自中和級艦泛水，破浪登陸淡水河右岸的沙崙沙灘。
沙崙沙灘早期是知名的沙崙海水浴場，經長年規畫，周邊開設文創園區。過去AAV7、LVT登陸戰車也曾駐防在沙崙忠莊營區，今天是首度在當地實施兩棲舟波登陸。
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