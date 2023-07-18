柯文哲拋炸掉金廈大橋阻解放軍 邱國正這樣回應

民眾黨總統參選人柯文哲昨接受媒體專訪，提到相信中共會從金廈大橋長驅直入等言論的人是白痴，事先擺炸彈炸掉大橋便可解決。國防部長邱國正今日接受媒體訪問表示，民主國家有各種不同言論，他予以尊重。

邱國正表示，在民主國家，各種議題有各種不同言論，他都予以尊重，假如這是一個課題，要納入國防範疇，那可以討論，先求有，有了以後怎麼樣面對環境、因應，這是另一個範疇。所以第一步還沒有達到前，就談後面，他覺得有點不切實際，但他沒有評論，目前這環境比較特別，萬一講什麼話後，標題他都幫媒體想好了，「國防部打臉某某人」，他沒有要打臉任何人，就事論事。

至於柯文哲說國防預算應佔GDP 3%，邱國正表示，國防預算的編列可以看出來一個國家對國軍或部隊要組建的能力，或努力的概要。他們當然期待越高越好，但是國防預算的編列是要整體考量，國家預算、資源的分配等等，分配以後能夠獲得多，比較能符合各軍種的期望，但沒達到的話，不能因為沒錢就不做，沒錢就沒錢的作法，補強有補強的作法。

邱國正強調，建軍是長久的，10年不夠，要不要15年、20年？就未來有很多不可抗拒或者不可掌握的，所以要提前，但目前編列預算的問題，他們努力，儘量提高，但是整體考量如果沒有辦法達到目標的話，最起碼建軍工作也不會遲緩。