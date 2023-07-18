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美售我防空系統 邱國正指「建軍工作要按照敵情」：期程未得正式通知

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國防部長邱國正（中）今早接受媒體聯訪，針對我方擬向美方採購NASAMS（國家先進地對空防空飛彈系統）2型，邱說，建軍工作要按照敵情，期程部分目前還未得到正式通知。記者屈彥辰／攝影
國防部長邱國正（中）今早接受媒體聯訪，針對我方擬向美方採購NASAMS（國家先進地對空防空飛彈系統）2型，邱說，建軍工作要按照敵情，期程部分目前還未得到正式通知。記者屈彥辰／攝影

國防部邱國正今早接受媒體聯訪，針對我方擬向美方採購NASAMS（國家先進地對空防空飛彈系統）2型，邱說，建軍工作要按照敵情，期程部分目前還未得到正式通知。

邱國正說，建軍工作都是要按照敵情、現況，假如有這個需要的話，從俄烏戰爭可以看到，這個武器的確性能各方面不錯，所以我們的確有這個建置案。獲得期程的話，到目前為止，他還沒有得到正式通知，講說已經同意或者如何，但工作還要進行。

至於傳鷹式飛彈退役後轉賣給美國，邱國正對此否認，表示鷹式飛彈有期程，已經要逐年汰除，換成天弓級的飛彈，汰除後就要銷毀，有一部分銷毀工作由中科院負責，並沒有想要轉賣給哪個單位、國家等等，因為軍品是一個敏感的東西，不會擅作這種主張。

飛彈 邱國正 烏克蘭 國防部

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