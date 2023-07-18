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抗彈板遭炎上 國防部：大量生產戰鬥個裝供義務役使用

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部將在明年1月1日啟動一年制義務役，規劃所有入營官兵都將分配獲得一套包括前後抗彈板在內的戰鬥個裝。記者洪哲政/攝影
國防部將在明年1月1日啟動一年制義務役，規劃所有入營官兵都將分配獲得一套包括前後抗彈板在內的戰鬥個裝。記者洪哲政/攝影

國防部將在明年1月1日啟動一年制義務役，規劃所有入營官兵都將分配獲得一套包括前後抗彈板在內的戰鬥個裝。國防部說，軍備局205廠自去年起開始增修建廠房及陸續添購生產設備，其中防護頭盔、抗彈板及戰鬥背心等「核心品項」，年產能自今年起已提升至7萬5600套，113年起可提升至9萬720套。可支應義務役官兵所需。

民間宣稱以205廠製造的抗彈板在美進行實彈射擊，在15公尺內遭到穿甲彈貫穿，國造抗彈板品質遭到質疑。但國防部軍局出面為抗彈板品質作保證，同時宣示以相同規格進一步持續大量生產。

國軍明（19）日將舉行「三級抗彈板實彈鑑測媒體激訪活動」，要前往宜蘭大福兵試廠公開進行鑑測，希望取信國人。

國防部同時向立法院報告表示，因應提昇後備戰力與義務役役期延長措施，軍備局已依各年度義務役接訓員額於今（112）年至116年辦理戰鬥個裝等15項裝備籌補，今年已規劃獲得義務役戰鬥個裝1萬5000餘套及數位迷彩野戰服等14項26萬4000餘件，可滿足113年義務役徵集所需裝備。

國防部進一步表示，為滿足常備部隊戰鬥個裝需求，已逐年編列預算籌獲，今年度預計部署各部隊可獲4萬9000餘套，另同步配合將戰鬥個裝年產能由111年的4萬5000套提升至今年7萬5600套。將滿足全國軍主戰部隊換裝需求。

國防部表示，為滿足軍種後續年度需求，軍備局生產製造中心第205廠自去年起開始增修建廠房及陸續添購生產設備，其中防護頭盔、抗彈板及戰鬥背心等「核心品項」，年產能自今年起已提升至7萬5600套，113年起可提升至9萬720套。

國防部表示，今年軍種委製的戰鬥個裝核心品項，需求計7萬5000餘套，軍備局第205廠現有產能即可滿足需求，正依生產排程產製中，可依期程製繳 ，滿足國軍建軍備戰任務。

國防部 國軍 立法院

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