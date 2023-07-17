漢光實兵 直擊特勤快艇穿越關渡大橋模擬追擊共軍

海巡特勤隊在漢光實兵操演國土保衛科目中，與陸軍海龍蛙兵擔任防衛軍，沿淡水河、基隆河河道，模擬肅清試圖滲透到台北市區中樞地帶的共軍。海巡特勤隊所屬兩艘K120特勤突擊艇，上午預習河道作戰科目，高速駛進淡水河穿越關渡大橋，模擬追擊共軍快艇。

國軍漢光39號演習實兵操演，在北台國土保衛及淡水河口反擊科目，本周陸續實施全兵力預演。特勤快艇高速馳騁在淡水河穿越關渡大橋的畫面，十分罕見。

在淡水河口防務驗證部分，國防部調回澎湖陸軍兩棲營海龍蛙兵參演，與海巡特勤隊共同擔任防衛軍，規畫搭乘海巡K120特勤突擊艇，協力關渡指揮部，拱衛淡水河口。上午快艇未見海龍部隊的身影。

淡水河道作戰科目，由海巡特勤隊編組兩艘突擊艇，趁著漲潮時機，自台北港駐地一路高速駛過淡水河口，穿越關渡大橋後，往基隆河道航行。據了解，這項科目模擬共軍小艇滲透河道，試圖沿淡水河直達台北市內，特勤隊負責在河道逐一加以肅清。