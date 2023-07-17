女軍官涉洩密 軍情局遭搜索

去年12月底，蔡英文總統宣布，民國94年次起的役男，義務兵役將從4個月恢復為一年。國軍轉型全志願兵制的理想，還是不敵現實，宣告破滅。日前國民黨總統參選人侯友宜受訪時拋出，如果自己當選，役期就可改回4個月，立刻引起包括美方高度關注；侯友宜第二天立即宣稱，前提是兩岸和平，緊張程度降低之後，役期自然可縮短。 明年開始，第一批一年期義務役士兵，就要重回部隊。徵兵重新上路，對國軍目前面臨的諸多問題，乃至於部隊文化，會有什麼改變？這些改變是正面或負面？

2023-07-16 07:30