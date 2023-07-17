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女軍官涉洩密 軍情局遭搜索

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導
國防部軍事情報局。圖／翻攝自Google Maps
國防部軍事情報局。圖／翻攝自Google Maps

國防部軍事情報局驚傳女軍官涉嫌洩密，士林地檢署日前已指揮調查局搜索軍情局辦公室；士林地檢署昨晚證實，全案為士檢檢察官指揮偵辦，有關案情、搜索時間地點，及有無強制處分，因涉及國安案件，謹遵偵查不公開原則，呼籲外界切勿對案件過度揣測。

據了解，今年端午前夕，軍事情報局破天荒遭檢調搜索，經查是軍情局一名女軍官涉違反內部規定，涉嫌洩漏國防以外秘密罪嫌，遭函送士林地檢署偵辦。檢方收案後指揮調查局搜索軍情局辦公室，約談女軍官，案件目前了解，尚未涉及國防機密層級。

士林地檢署昨晚表示，有關媒體報導相關案件，目前由檢察官依法指揮偵辦中，期間因辦案所需而取證過程，均獲得相關單位充分協助及全力配合，後續檢方會秉持毋枉毋縱立場，縝密蒐證，深入調查，依法處理。

士檢強調，基於偵查不公開原則，謹遵偵查不公開作業辦法規定，適度公開說明案情，外界切勿過度揣測案件，以維護偵查程序順利進行。

檢察官 國防部

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