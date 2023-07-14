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國軍退役鷹式飛彈將回銷美國轉援烏克蘭 軍方官員私下證實

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
除役後的鷹式飛彈，部分將被美國買回，援贈烏克蘭。圖／聯合報系資料照
除役後的鷹式飛彈，部分將被美國買回，援贈烏克蘭。圖／聯合報系資料照

國軍服役多年的鷹式防空飛彈，上月底舉辦除役典禮。如今美方將向我方購回，用以軍援烏克蘭對抗俄國。國防部對此不願具體回答，僅表示一切均依「國軍廢舊及不適用物資處理作業規定」執行。軍方官員私下證實確有此事，並表示此舉除了外交意義，軍方也省下原本用於銷毀報廢彈體的處理費用，堪稱各方多贏之舉。

依據國防部去年送交立院的報告，空軍一一一年度將委由中科院銷毀逾期飛彈二四九枚，其中主要是鷹式。

鷹式是國軍在勝利女神飛彈後，使用的第二種防空飛彈，計畫於民國四十九年啟動，五十三年飛彈返國成軍。早期的獲得方式為美國軍援，服役期間後期的單位擴編與飛彈改良升級，則屬於軍售。從五十四至一〇六年，國軍在四十一場實彈演習中，發射三二四枚，攔截成功率為九十點四％。

近年隨著國造天弓飛彈與美製愛國者服役，鷹式飛彈逐漸被汰除。但系統使用的搜索雷達則予部分保留，繼續協助執行防空搜索，藉著雷達所在地點、電波頻譜等方面的多元性，強化防空偵蒐系統的韌性，增加敵方干擾閃避的難度。

美國向盟國出售或援贈武器，後來又回收或回購，例子在所多有。大部分情況是提供另一個盟國的需求。如一九七三年，南北越簽署和議，美國退出越南。為彌補美軍退出後的空檔，美方從先前軍援我國的F-5A/B戰機中，緊急調走約一半，轉交越南共和國。美軍也曾購回日本自衛隊退役的的MH-53E直升機，買回擔任拆零；瑞士空軍退役的F-5E/F戰機，則被美國海軍假想敵部隊購回。

我國以往配合美方，以軍用物資支援戰火中國家的例子。包括二〇〇一年九一一恐攻後，美國出兵推翻阿富汗神學士政權，號召各國捐助物資給阿國新政府。在扁政府安排下，國防部捐了一百輛日製卡車。

美國 烏克蘭 國防部 國軍

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