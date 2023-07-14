新海研1號遭日方驅趕 海巡署吉安艦戒護籲勿擾

中央社／ 台北13日電
新海研1號。圖／台船提供
新海研1號。圖／台船提供

報載「新海研1號」昨天遭日本海上保安廳以未經同意在日本周邊海域進行調查活動為由驅趕。海巡署今晚說，事發時「吉安艦」在旁戒護並廣播告知為台經濟海域，請日方勿擾。

自由時報報導，日本海上保安廳今天發布2019年至2023年7月13日上午8時，外國海洋調查船未經同意在日本周邊海域進行調查活動的案件，從中可看到昨天就有艘台大海洋研究所船務室所管理及營運的海洋調查研究船「新海研1號」，被日海保船艦以擅闖周邊海域為由驅趕。

對此，海洋委員會海巡署今晚透過新聞稿表示，「新海研1號」這次航次研究是經海委會跨部會會議審查通過，自今年7月6日至18日赴東北海域（含台日重疊海域）作業。

同時，海巡署在「新海研1號」船出港後，便持續保持聯繫，且先後派遣「新竹艦」、「吉安艦」及「新北艦」執行戒護任務，全程掌握其動態。

海巡署說，「吉安艦」昨天發現日本公務船在「新海研1號」附近海域，立即趨前部署於兩船之間，並向日船廣播事發海域為台專屬經濟海域，請日方勿干擾「新海研1號」。

海巡署指出，「新海研1號」已於今天上午8時許完成上述海域作業，預計7月18日返回高雄港，海巡署將持續依據現有應處原則，保護「新海研1號」作業安全及權益。

海巡署 日本 吉安

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