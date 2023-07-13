甲車砲管掃及路旁反光鏡 官員：專注瞄向敵方不慎撞及

陸軍第6軍團指揮部今（13）日表示，轄屬584旅今天上午執行演習任務，期間1輛八輪甲車在行經桃園市大園區國際路段時，砲管不慎擦撞路旁反光鏡，造成損毀，此案已通報大園分局鑑處。

第三作戰區近期密集實施漢光39號演習實兵操演各項科目預習，官兵在酷熱下全付武裝攻防操練，今天上午一輛CM34 30鏈砲甲車在桃園市大園區竹圍道路上操演時，砲管意外掃到路旁交通設施，被後車攝下流傳在網路社群。官員說，演習重點在提醒官兵注意過程風險、任務執行安全，對於這項意外不用太過苛責。

官員解釋，此事發生主因是這輛CM34 30鏈砲甲車在演習中砲塔是轉向敵情出現的方向，但沒有注意到道路周邊出現的反光鏡，來不及反應，因此產生擦撞。事後單位也做出檢討，會再教育官兵，提高演習過程中的風險意識和警覺。

第6軍團指出，單位已主動聯繫大園區公所，確認路段責任，並將負起後續賠償、維修事宜；另持續強化所屬在演習期間各項安全管控作為，確保任務順利執行。