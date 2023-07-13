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美反潛機今飛經台灣海峽 國防部證實大批共機應對

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美軍P-8A「海神式」反潛機。圖／取自美國海軍官網
美軍P-8A「海神式」反潛機。圖／取自美國海軍官網

美軍P-8A型機今天由北往南飛經台灣海峽國防部今進一步證實，共軍各型機計26架次出海活動，並應對美P-8A型機。

國防部今天表示，一架美P-8A反潛機，於今(13)日上午沿台灣海峽中線由北向南航行，期間國軍綿密掌握周邊海、空域動態。

國防部稍晚進一步表示，自今(13)日上午起，陸續偵獲中共殲-10、殲-11、殲-16、蘇愷-30等各型機計26架次出海活動，並應對美P-8A型機。其中13架次逾越海峽中線及其延伸線，進入西南空域與共艦實施海空聯訓；另共艦4艘配合執行戰備警巡。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段綿密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

國防部 海峽中線 台灣海峽 美軍 共軍

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