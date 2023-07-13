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漢光實兵 海陸AAV7突擊車首闖八里灘岸阻絕設施
國軍漢光39號演習實兵操演淡水河反擊作戰科目，上午在新北八里挖子尾實施大部兵力預習，海軍陸戰隊首度動員13輛AAV7兩棲突擊車，搭載士兵擔任攻擊軍模擬攻上灘頭，排雷型突擊車並發射導爆索，試圖突穿防衛軍在灘岸所布設繁複的阻絕設施，但最後遭防衛軍集結優勢兵力在灘頭圍殲。
這項操演預習中，攻擊軍的AAV7兩棲突擊車與防衛軍的雲豹CM33、CM34輪型甲車在在八里挖子尾海灘上互別苗頭，各自展現突圍與封阻的機動能力。AAV7兩棲突擊車模擬受困在阻絕設施時，啟動發煙機並發射煙霧彈隱蔽位置，雙方步戰官兵在灘頭相互嵌制，過程精采。本報以空拍呈現兩軍在灘頭對峙場面。
八里挖子尾灘岸被視為台北港與淡水河口防衛的要地，研判為共軍兩棲登陸部隊直取中樞必定襲取的「紅色沙灘」，當地原有關渡指揮部駐守，反擊作戰操演則增加動員海陸66旅、後備109旅共同擔任防衛軍，內外陣地並構築地下坑道與壕溝射口強化當地火力部署。
今日上午的操演由防衛軍的雲豹CM33、CM34輪型甲車CM11戰車與CM25拖式飛彈車對陣攻擊軍的AAV7突擊車。海軍陸戰隊151艦隊將於本月18日上午在包括挖子尾等淡水河口兩岸實施兩棲登陸試登，測試27日淡水河口反擊作戰正式操演當日在挖子尾登陸的可行性。屆時若海象許可，大批AAV7兩棲突擊車在自海上泊地出擊，與防衛軍遭遇；若海象不許可，則採現地預先部署方式為之。
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