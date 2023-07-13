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漢光實兵 海陸AAV7突擊車首闖八里灘岸阻絕設施

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
八里挖子尾操演空攝影像可見，防衛軍的雲豹CM33、CM34輪型甲車CM11戰車與CM25拖式飛彈車對陣攻擊軍的AAV7突擊車。記者洪哲政／攝影
八里挖子尾操演空攝影像可見，防衛軍的雲豹CM33、CM34輪型甲車CM11戰車與CM25拖式飛彈車對陣攻擊軍的AAV7突擊車。記者洪哲政／攝影

國軍漢光39號演習實兵操演淡水河反擊作戰科目，上午在新北八里挖子尾實施大部兵力預習，海軍陸戰隊首度動員13輛AAV7兩棲突擊車，搭載士兵擔任攻擊軍模擬攻上灘頭，排雷型突擊車並發射導爆索，試圖突穿防衛軍在灘岸所布設繁複的阻絕設施，但最後遭防衛軍集結優勢兵力在灘頭圍殲。

這項操演預習中，攻擊軍的AAV7兩棲突擊車與防衛軍的雲豹CM33、CM34輪型甲車在在八里挖子尾海灘上互別苗頭，各自展現突圍與封阻的機動能力。AAV7兩棲突擊車模擬受困在阻絕設施時，啟動發煙機並發射煙霧彈隱蔽位置，雙方步戰官兵在灘頭相互嵌制，過程精采。本報以空拍呈現兩軍在灘頭對峙場面。

八里挖子尾灘岸被視為台北港與淡水河口防衛的要地，研判為共軍兩棲登陸部隊直取中樞必定襲取的「紅色沙灘」，當地原有關渡指揮部駐守，反擊作戰操演則增加動員海陸66旅、後備109旅共同擔任防衛軍，內外陣地並構築地下坑道與壕溝射口強化當地火力部署。

今日上午的操演由防衛軍的雲豹CM33、CM34輪型甲車CM11戰車與CM25拖式飛彈車對陣攻擊軍的AAV7突擊車。海軍陸戰隊151艦隊將於本月18日上午在包括挖子尾等淡水河口兩岸實施兩棲登陸試登，測試27日淡水河口反擊作戰正式操演當日在挖子尾登陸的可行性。屆時若海象許可，大批AAV7兩棲突擊車在自海上泊地出擊，與防衛軍遭遇；若海象不許可，則採現地預先部署方式為之。

操演空攝影像可見，擔任攻擊軍的陸戰隊AAV7兩棲突擊車模擬受困於灘岸的阻絕工事中。記者洪哲政／攝影
操演空攝影像可見，擔任攻擊軍的陸戰隊AAV7兩棲突擊車模擬受困於灘岸的阻絕工事中。記者洪哲政／攝影
海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車模擬受困八里挖子尾岸際阻絕工事時，試圖發煙並發射煙霧彈隱蔽位置脫離，灘岸一片煙塵。記者洪哲政／攝影
海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車模擬受困八里挖子尾岸際阻絕工事時，試圖發煙並發射煙霧彈隱蔽位置脫離，灘岸一片煙塵。記者洪哲政／攝影
海軍陸戰隊66旅的CM25拖式飛彈車在淡水河口反擊作戰中被納為防衛軍。記者洪哲政／攝影
海軍陸戰隊66旅的CM25拖式飛彈車在淡水河口反擊作戰中被納為防衛軍。記者洪哲政／攝影
八里淡水河反擊作戰操演預演展開，防衛軍官兵奔跑進入壕溝射口陣地就位。記者洪哲政／攝影
八里淡水河反擊作戰操演預演展開，防衛軍官兵奔跑進入壕溝射口陣地就位。記者洪哲政／攝影
八里防衛軍雲豹CM34三零鏈砲車火力嵌制海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車。記者洪哲政／攝影
八里防衛軍雲豹CM34三零鏈砲車火力嵌制海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車。記者洪哲政／攝影
因應淡水河口反擊操演，海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車隊上午集結八里挖子尾海灘。記者洪哲政／攝影
因應淡水河口反擊操演，海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車隊上午集結八里挖子尾海灘。記者洪哲政／攝影

淡水河 八里 陸戰隊 漢光演習

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