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影／漢光39號演習首度納入桃機 第一次地面預演今天登場
國軍漢光39號實兵操演首度在桃園國際機場進行反空機降操演，今天（12日）上午9點40分展開第一次地面預演，由於軍方今天取消空中兵力操演，改以地面攻防科目模擬，因此並未影響航機起降。
今天的預演地點位於桃機東北角貨機坪，由陸軍航特部與特戰部隊扮演紅軍負責攻擊，藍軍負責防守、抵抗侵略，雙方就此實施對抗操演，預演開始後，由紅軍模擬自直升機垂降，藍軍及航警共同對抗紅軍進攻；航警先將潛入機場的紅軍上銬逮捕，並送往管制單位。
由於紅軍進攻時在機場放置爆裂物導致起火，機場消防隊出動消防車滅火，救護人也將傷患包紮後送。預演中期，紅軍發動總攻擊，大批軍力同時移動並逐一攻占機場重要設施，守方藍軍隨即全力反擊，成功掃蕩攻擊方敵軍並奪回遭到占領的據點，整場預演約30分鐘結束。
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