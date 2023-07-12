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影／漢光39號演習首度納入桃機 第一次地面預演今天登場

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
紅軍攻占一處模擬的機場重要設施後，遭到藍軍反攻並將紅軍擊斃制伏。記者黃仲明／攝影
紅軍攻占一處模擬的機場重要設施後，遭到藍軍反攻並將紅軍擊斃制伏。記者黃仲明／攝影

國軍漢光39號實兵操演首度在桃園國際機場進行反空機降操演，今天（12日）上午9點40分展開第一次地面預演，由於軍方今天取消空中兵力操演，改以地面攻防科目模擬，因此並未影響航機起降。

今天的預演地點位於桃機東北角貨機坪，由陸軍航特部與特戰部隊扮演紅軍負責攻擊，藍軍負責防守、抵抗侵略，雙方就此實施對抗操演，預演開始後，由紅軍模擬自直升機垂降，藍軍及航警共同對抗紅軍進攻；航警先將潛入機場的紅軍上銬逮捕，並送往管制單位。

由於紅軍進攻時在機場放置爆裂物導致起火，機場消防隊出動消防車滅火，救護人也將傷患包紮後送。預演中期，紅軍發動總攻擊，大批軍力同時移動並逐一攻占機場重要設施，守方藍軍隨即全力反擊，成功掃蕩攻擊方敵軍並奪回遭到占領的據點，整場預演約30分鐘結束。

漢光演習今天在桃機進行預演，軍方在演習地點旁監督。記者黃仲明／攝影
漢光演習今天在桃機進行預演，軍方在演習地點旁監督。記者黃仲明／攝影
紅軍發動總攻擊，大批軍力在機坪移動並逐一攻占機場重要設施。記者黃仲明／攝影
紅軍發動總攻擊，大批軍力在機坪移動並逐一攻占機場重要設施。記者黃仲明／攝影
紅軍發動總攻擊，大批軍力在機坪移動並逐一攻占機場重要設施。記者黃仲明／攝影
紅軍發動總攻擊，大批軍力在機坪移動並逐一攻占機場重要設施。記者黃仲明／攝影
今天進行漢光演習預演時，模擬敵軍在機場內放置爆裂物，救護人員緊急對傷者進行包紮。記者黃仲明／攝影
今天進行漢光演習預演時，模擬敵軍在機場內放置爆裂物，救護人員緊急對傷者進行包紮。記者黃仲明／攝影
漢光演習首次在桃園機場操演，今天進行預演時，模擬敵軍在機場內放置爆裂物，桃機消防隊出動泡沫化學車滅火。記者黃仲明／攝影
漢光演習首次在桃園機場操演，今天進行預演時，模擬敵軍在機場內放置爆裂物，桃機消防隊出動泡沫化學車滅火。記者黃仲明／攝影
紅軍發動總攻擊後，攻占一處模擬的機場重要設施。記者黃仲明／攝影
紅軍發動總攻擊後，攻占一處模擬的機場重要設施。記者黃仲明／攝影
紅軍發動總攻擊後，攻占一處模擬的機場重要設施。記者黃仲明／攝影
紅軍發動總攻擊後，攻占一處模擬的機場重要設施。記者黃仲明／攝影
攻擊桃機的紅軍，遭到負責防守的藍軍及航警逮捕。記者黃仲明／攝影
攻擊桃機的紅軍，遭到負責防守的藍軍及航警逮捕。記者黃仲明／攝影

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