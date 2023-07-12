影／漢光39號演習首度納入桃機 第一次地面預演今天登場

國軍漢光39號實兵操演首度在桃園國際機場進行反空機降操演，今天（12日）上午9點40分展開第一次地面預演，由於軍方今天取消空中兵力操演，改以地面攻防科目模擬，因此並未影響航機起降。

今天的預演地點位於桃機東北角貨機坪，由陸軍航特部與特戰部隊扮演紅軍負責攻擊，藍軍負責防守、抵抗侵略，雙方就此實施對抗操演，預演開始後，由紅軍模擬自直升機垂降，藍軍及航警共同對抗紅軍進攻；航警先將潛入機場的紅軍上銬逮捕，並送往管制單位。