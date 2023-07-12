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鋁製臉盆砸頭！陸軍257旅2士兵鬥毆 驚動司令部

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257旅軍事訓練役士兵鬥毆 陸軍司令部：檢討懲處

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍示意圖，非新聞事件當事人。本報資料照
陸軍示意圖，非新聞事件當事人。本報資料照

陸軍257旅兩名軍事訓練役士兵今日在營區肇發鬥毆事件，其中1人遭臉盆砸頭倒地，送醫治療無大礙。參與鬥毆的士兵都遭禁假處分。陸軍司令部今天表示，針對兩名違規軍事訓練役士兵，將檢討懲處、加強軍紀教育。

陸軍257旅傳鬥毆事件，2名軍事訓練役士兵因故發生爭執，其中1名士兵拿起鋁製臉盆，砸向另1名士兵頭部，造成該名士兵倒地受傷，送醫後並無大礙。消息傳出後，原僅禁假處分。但案經當地媒體報導，驚動司令部，高司強調將檢討懲處、加強軍紀教育。

陸軍第10軍團指揮部今（12）日則表示，轄屬257旅軍事訓練役楊姓士兵，日前於營內因故與鄰兵爭論致生不當行止，經單位調查屬實，將依「陸海空軍懲罰法」核予適懲。

第十軍團表示，除核予當事人懲戒外，並將援引為例，通令各單位持恆官兵心緒輔導，引導正向情緒管理及強化軍法紀教育。

鬥毆 陸軍

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