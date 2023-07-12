沃草推全民防衛新篇章「積極行動指南」
壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、美國精神 (SOA) 亞太區區域總監約書亞布蘭登 、沃草「公民行動指南」與「積極行動指南」主編蕭長展 、立委林靜儀、flyingV 執行長鄭光廷，上午出席沃草在濟南長老教會舉行「積極行動從這裡開始：跨界合作．開啟全民防衛新篇章」記者會。
指俄羅斯自2022年2月底入侵烏克蘭至今逾一年，同時中國對台灣的侵略動作仍頻，引發世界各國關注。將與美國民間組織、 國防專業人士、台灣民間團體及民間企業合作，共同推出升級版民防手冊「積極行動指南」，讓公民了解如何在戰爭情境下透過預先準備和當下應變保護自己，還有如何透過敵我識別、敵情回報、展開公民行動等方式，共同守護台灣。
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