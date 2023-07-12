國防部：共軍機艦大批出海 進入我西南及東南空域
共機機艦昨日大批出海，進入我西南及東南空域，國防部今天公布共機航跡圖，逾越中線擾台的共機累計至今晨達32架次。
國防部上午發佈「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，指出7月11日（星期二）6時至7月12日（星期三）6時止，國軍偵獲共機38架次、共艦9艘次，持續在台海周邊活動，其中有32架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東部空域。
按國防部發佈的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，32架次逾越中線的共機，除有6架次蘇愷-30戰機在北部中線空域活動外，其餘包括6架次殲-16戰機、10架殲-10戰機、2架次運-8反潛機、1架次運-8遠干機、4架次轟-6戰機、1架次空警-500預警機都逾越海峽中線穿出巴士海峽至我東南空域，當地空域還有1架次直-9反潛直升機在空。
國防部昨日曾表示，共機昨日大批出海，逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，是為配合其遠海長航艦船，於我東南應變區外實施海空聯訓。國軍嚴密監控應處。
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