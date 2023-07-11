明年研發替代役員額申請作業 今年8月將開放

役政署辦理今年度研發替代役管理考核實地訪視作業，署長沈哲芳率領同仁親赴旺宏電子股份有限公司，關心替代役役男研發量能及公司所推行全民防衛措施，雙方就研發替代役男服勤表現、生活環境等面向雙向交換管理經驗。

役政署對旺宏電子多年來積極支持研發替代役制度，表達肯定與感謝之意。沈哲芳表示，旺宏電子16年來持續進用優質役男，完善留才及育才環境，旺宏的研發替代役男研發專利及期刊發表成果豐碩，研發成果是研發役制度的指標。

役政署表示，旺宏電子積極參與新竹市政府舉辦的民安9號演習，代表業界進行兵棋推演及實作說明等，並規畫優先徵求具備EMT-1有效證照的研發替代役役男納入公司防護團救護隊，辦理民防團防衛救護任務。

役政署指出，沈哲芳在與役男座談過程中，表達對役男認真研發及專業的肯定並傾聽役男對研發替代役制度的建議，期許制度更加穩健運作發展。政府將持續辦理民國93年次以前出生役男選服研發替代役，今年8月即將開放明年研發替代役員額申請作業，熱切邀請旺宏電子繼續投入研發替代役行列，共同為培育人才而努力。

役政署表示，研發替代役制度透過定期管理考核與實地訪視的機制，得以了解各用人單位對研發替代役男的運用情形，並可獲得第一手的回饋資訊，有助健全研發替代役制度的推動。同時也肯定各用人單位對研發替代役男投注的培育資源，攜手齊心為國營造人才育留環境，以優質人才厚植國家競爭力。