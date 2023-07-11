國軍抗彈板擋不住共軍攻擊？ 邱臣遠：參考美ESAPI標準

新北市議員林秉宥指國軍抗彈板恐抵不住共軍現役步槍子彈，國防部今公布測試影片，稱國軍「Ⅲ級」戰鬥背心測試結果合格，且符合世界主流規範。民眾黨立委邱臣遠表示，國防部對外溝通不能只靠專業用語和法令，或講一般人不懂的軍備產品知識，「沒有得到民眾信任的國防是不穩固的。」

邱臣遠表示，國防部雖稱抗彈板「完全合格」，但也坦言不能很武斷地說「一定可以保護官兵」，過去國軍裝備品質堪憂問題就曾被質疑，現在敵情威脅升高之際，要鞏固國防安全更必須要先保障國軍士兵安全。

邱臣遠認為，國防部應說明清楚，是否參考美軍ESAPI標準，以在未來戰爭中能有效抵禦越來越強的槍械威脅。不少現役軍人希望能效法西方，有自購裝備的空間，提升自身使用裝備彈性、保護性和方便性，這是可以討論和研究評估可行性的方向。

邱臣遠指出，國軍檢討要掌握一定程度的精準，避免打擊基層人員的士氣，以為國防部給他們的裝備是不合格的；國防部也必須同理官兵、民間對於抗彈板性能關切的心境。