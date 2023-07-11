快訊

桃園國三畢業生慶祝放榜上高中 帶同學去曾經戲水的深潭釀3溺斃

「木曜4超玩」驚傳團隊集體離職 老闆證實了

寶格麗上大陸熱搜！「這原因」又扯上台灣 一幫藝人也受牽連

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部：我對軍事目標使用集束彈藥 符合武裝衝突法

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
萬劍彈。記者洪哲政/攝影
萬劍彈。記者洪哲政/攝影

美國宣布將軍援集束彈藥給烏克蘭，彈藥特性恐傷及平民，遭人權團體批評。由於台灣自製的萬劍彈也屬集束彈，國防部今天表示，台、美均非公約締約國，若針對軍事目標使用，符合武裝衝突法作戰方法。

國防部今天舉行記者會，針對集束彈藥適法性，法律司人權保障處長吳逸聖指出，按照集束彈藥公約第1條規定，禁止使用的義務適用於締約方而不及於非締約國，而台灣、美國、中國及俄國等，均非集束彈藥公約締約國。

吳逸聖表示，武裝衝突法中也沒有對集束彈藥明文規範，因此國際社會對於集束彈藥武器沒有一致共識，如果台灣是針對軍事目標使用相關彈藥，符合武裝衝突法的作戰方法。

台灣由國家中山科學研究院所研製、掛載於IDF戰機的萬劍彈也屬集束彈藥，其作戰範圍約200公里，可對地、對海進行散彈攻擊，主要規劃在破壞跑道，是大區域性的制壓武器。

國防部 美國 人權

延伸閱讀

連年擴大淡水河口反擊作戰操演 國防部：務實作戰演練

網紅稱實測國軍抗彈板 國防部：若軍品外流報檢調偵辦

漢光實兵陸續展開 國防部宣傳影片披露蔡總統督導戰備

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

相關新聞

國防部：我對軍事目標使用集束彈藥 符合武裝衝突法

美國宣布將軍援集束彈藥給烏克蘭，彈藥特性恐傷及平民，遭人權團體批評。由於台灣自製的萬劍彈也屬集束彈，國防部今天表示，台、...

軍武迷久等了！清泉崗8月12日開放 3主力戰機飛行展演

空軍將於8月12日在台中清泉崗基地舉行營區開放活動，國防部今天表示，空軍將於明（12）日透過社群與新聞稿公告周知，屆時歡...

連年擴大淡水河口反擊作戰操演 國防部：務實作戰演練

國軍漢光實兵演練今年持續擴大淡水河口反擊等訓練科目，國防部今天表示，國軍秉持處處是戰場，時時作訓練，依敵情威脅來作想定，...

網紅稱實測國軍抗彈板 國防部：若軍品外流報檢調偵辦

民進黨新北議員林秉宥與網路粉專合作在美測試國軍抗彈板並加以直播，凸顯國軍官兵是否能自購合安全需求戰鬥個裝的問題。國防部法...

軍備局：國軍205廠生產「Ⅲ級抗彈板」能擋共軍普通彈

民間日前在美測試宣稱是國軍205廠生產的「Ⅲ級抗彈板」，出現15公尺就被步槍子彈貫穿的情況。國防部軍備局今天公布官版測試...

漢光實兵陸續展開 國防部宣傳影片披露蔡總統督導戰備

國軍漢光39號習操演將陸續於本月24至28日在各作戰區實施，國防部上午表示，操演將在本外離島的海空域及作戰地境內實施；而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦