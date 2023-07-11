國防部：我對軍事目標使用集束彈藥 符合武裝衝突法

美國宣布將軍援集束彈藥給烏克蘭，彈藥特性恐傷及平民，遭人權團體批評。由於台灣自製的萬劍彈也屬集束彈，國防部今天表示，台、美均非公約締約國，若針對軍事目標使用，符合武裝衝突法作戰方法。

國防部今天舉行記者會，針對集束彈藥適法性，法律司人權保障處長吳逸聖指出，按照集束彈藥公約第1條規定，禁止使用的義務適用於締約方而不及於非締約國，而台灣、美國、中國及俄國等，均非集束彈藥公約締約國。

吳逸聖表示，武裝衝突法中也沒有對集束彈藥明文規範，因此國際社會對於集束彈藥武器沒有一致共識，如果台灣是針對軍事目標使用相關彈藥，符合武裝衝突法的作戰方法。

台灣由國家中山科學研究院所研製、掛載於IDF戰機的萬劍彈也屬集束彈藥，其作戰範圍約200公里，可對地、對海進行散彈攻擊，主要規劃在破壞跑道，是大區域性的制壓武器。