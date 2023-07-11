連年擴大淡水河口反擊作戰操演 國防部：務實作戰演練

國軍漢光實兵演練今年持續擴大淡水河口反擊等訓練科目，國防部今天表示，國軍秉持處處是戰場，時時作訓練，依敵情威脅來作想定，務實演練各項作戰計畫。而中共針對操演釋放假訊息，試圖對我民心形成威懾作用。

國防部上午舉行記者會說明國軍漢光39號演習實兵操演內容，外界關切淡水河口反擊等科目連年持續擴大舉行，國軍是否在盱衡敵情後發現變化，因此特別加以演練？

林文皇答詢表示，面對中共犯台與武力企圖，其實台澎防衛作戰已無前後之分，國軍秉持處處是戰場，時時作訓練，依敵情威脅來作想定，務實演練各項作戰計畫。

他表示，針對共軍對台兩次大規模軍事威懾，國軍按敵情變化研判，納入演習想定，演練作戰計畫。

國防部通次室資安暨網戰整備處處長廖述煌則表示，國軍漢光演習都會規劃資安及通訊相關科目，結合如電纜中斷等狀況來遂行演練。而動員召集也依計畫執行，動員民間資安科技人才共同參與演練。

而在演習假訊息部分，國防部發言人孫立方表示，國防部整理歷年漢光演習紀錄與中共兩次大型軍演期間，對共軍認知作戰與假訊息的操作，確實可看出在特定時間，中共的假訊息流通的模式。

他說，以這次漢光39號演習而言，目前為止可見將某些特定演習科目誣指是為演練元首外逃，也有一些特定訊息流通時把敵人兵力作不符實情的誇大，目的明顯是希望對民心形成威懾作用。