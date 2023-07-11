軍備局：國軍205廠生產「Ⅲ級抗彈板」能擋共軍普通彈

民間日前在美測試宣稱是國軍205廠生產的「Ⅲ級抗彈板」，出現15公尺就被步槍子彈貫穿的情況。國防部軍備局今天公布官版測試影片，宣稱性能符合要求，能抵擋共軍5.8公厘普通子彈。軍備局並指民間使用5.56公厘的穿甲彈測試抗彈板，不符NIJ規範

國防部上午舉行記者會，公布國軍官版三級抗彈板測試影片，宣稱符合規範。軍備局獲得管理處處長游玉堂對日前由民進黨新北議員林秉宥主導的在美測試抗彈板提出質疑。至於議員的抗彈板來自何處？軍方仍表示帳料相符，沒有結論。

游玉堂表示，依美國司法協會NIJ規範，戰鬥背心應結合內蕊及抗彈板執行測試；網路影片測試中，部分未置內蕊，部分內蕊放置錯誤，不符NIJ規範。而依Ⅲ級抗彈板測試規範，應使用6發7.62公厘普通彈全程測試，網路影片中第2、3發使用5.56公厘穿甲彈，亦不符NIJ規範。

他同時表示，民間以15公尺距離來測試，一般作戰則多在100公尺左右。

外界詢問，共軍使用的八七式子彈，軍備局以MIJ三級標準作測試，使用7.62公厘子彈，我方是否有針對解放軍武力適用的動能與貫穿力進行測試？而美軍現役抗彈板已作四級規劃，我國是否考慮使用美軍規範？

游玉堂表示，國造的三級抗彈板國際權威單位測試驗證，品質安全沒有問題；而四級抗彈板最大問是重量與厚度，以美國而言，穿在身上達31磅，且被擊中一發後整片就碎掉，這是最大問題。而國軍採用NIJ規範的三級抗彈板，重量每片1.6公斤以下，能擋住共軍的普通彈。

他說，因此我國抗彈板往蜂巢式發展，軍備局已投入3PLUS規範作研究。205廠在新式抗彈板研究上不會缺席，已開始投入開新式抗彈板。

游玉堂說，針對中共5.8公厘子彈，國軍的抗彈板目的防止子彈穿透，衝擊過後出現凹陷不會衝擊到身體，代表能吸收子彈動能，我國7.62公厘的普通彈的動能比共軍子彈還要大，我們是4643焦耳，共軍子彈則是2003焦耳，所以抗彈板能擋住7.62公厘子彈，當然也能擋住共軍的5.8公厘子彈。

他說，四級抗彈板非常沉重，官兵能否負荷，且國外製造並不符合國人人因工程，國軍必須研發適合國人的裝備。官兵要用四級抗彈板，「可以」，但是可能將影響機動與活動，必須要有很利害的體能。軍備局2018年已開始研究較高等級的3PLUS抗彈板，一片約兩公斤，將著重安全、輕量與使用舒適。