快訊

中職／陳凱倫引退因性侵未遂…尖山國中第一版聲明惹眾怒「改口確定解僱」

LISA也死會了？爆巴黎約會「世界首富3公子」 男方身分背景曝光

性侵百人的美國「金牌狼醫」：監獄服刑中遭囚犯砍成重傷

漢光實兵陸續展開 國防部宣傳影片披露蔡總統督導戰備

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午舉行記者會，說明漢光39號演習實兵演練相關時程，並公布國防部漢光39號演習實兵操演前導影片，內容有蔡總統換上迷彩服在軍艦視導部隊操演的畫面。圖/取自國防部影片
國防部上午舉行記者會，說明漢光39號演習實兵演練相關時程，並公布國防部漢光39號演習實兵操演前導影片，內容有蔡總統換上迷彩服在軍艦視導部隊操演的畫面。圖/取自國防部影片

國軍漢光39號習操演將陸續於本月24至28日在各作戰區實施，國防部上午表示，操演將在本外離島的海空域及作戰地境內實施；而對美軍是否將觀摩操演，國防部表示，台美軍事交流詳細內容不評論。

國防部上午舉行記者會，說明漢光39號演習實兵演練相關時程，並公布國防部漢光39號演習實兵操演前導影片，內容有蔡總統換上迷彩服在軍艦視導部隊操演的畫面。

外界關切演習宣稱會參照烏俄戰爭態勢設計，而共軍無人機侵我日極，實兵操演是否有無人機攻防演練？外界同時關切，美方會否循例組成觀察團來台，而美方十分關切後備戰力能量，今年可能聚焦哪個面向？而外傳漢光實兵操演地境可能會超出ADIZ或在海峽以西，有無違反國際法疑慮？國軍如何教育參演官兵遵守武裝衝突法？

國防部作計室聯合作戰計畫處處長林文皇表示，國軍在烏俄戰爭學習到很多，會放到平時演訓作規劃。訓次室聯合作戰訓練處處長戴建有則回應說，台美軍事交流均依計畫執行，詳細內容不作評論。

國防部法律司人權保障處處長吳逸聖表示，國軍歷年來漢光演習區域都在本外離島的海空域及作戰地境內，國防部會持續透過軍事訓練及教育，使全體官兵了解武衝突法及國際法相關規範。

漢光演習 國防部 國軍

延伸閱讀

國防部公布漢光實兵四大操演項目 唯獨少這項關鍵操演

陸戰八里操練漢光 民眾沙灘日光浴形成對比

國軍軍品安全標準落後20年 台灣基進批妄想越級打魔王

國防部宣稱未依美方要求研發生物戰劑 也無秘密會議

相關新聞

國防部公布漢光實兵四大操演項目 唯獨少這項關鍵操演

國防部作計室聯合作戰處處長林文皇上午表示，國軍「漢光39號」演習實兵演練，於7月24至28日在各作戰區實施。國防部上午公...

漢光實兵陸續展開 國防部宣傳影片披露蔡總統督導戰備

國軍漢光39號習操演將陸續於本月24至28日在各作戰區實施，國防部上午表示，操演將在本外離島的海空域及作戰地境內實施；而...

萬安演習 警政署：全國防空處所有5438萬2890人容量

國防部上午說明「萬安46號演習」訂於7月24日至27日，配合「漢光演習」實兵操演實施，內政部警政署民防指揮管制所副所長林...

「沒有砲火的戰爭」：當柴米油鹽也成為爭端的一部分

戰爭是煉獄，作戰方式往往慘絕人寰。綜觀歷史，餓死敵人一貫是衝突的常態；更糟的是，故意傳播疾病則是全世界參戰者愛用的惡意戰術，從13世紀蒙古人把感染瘟疫而死的屍體架在投石機，然後彈射到被圍困的城市裡，到18世紀歐洲人將沾滿天花病毒的毯子遞給賓州皮特碉堡（Fort Pitt）的原住民皆然。

影／漢光演習徵用台東豐年機場 F16V與C130衝場降落

國軍漢光39號演習即將登場，國防部今年首度徵用台東豐年機場，來做為戰機及運輸機緊急起降、掛彈等作戰任務。今早2架F16V...

黃埔名將王仲廉的沙場人生 抗日戰功彪炳、國共內戰栽跟卻因禍得福

抗戰名將王仲廉後人將王仲廉生前所著回憶錄「征程回憶」，7月10日公開出版發行。1937年7月7日抗戰爆發，8月王仲廉在南口戰役擊退日軍，1938年3月又在台兒莊一戰，再次力殲侵華日軍，獲頒青天白日勳章。出身黃埔軍校一期生的王仲廉，抗日戰功彪炳，卻在1947年國共內戰魯西南戰役栽了大跟頭，從此未再參與國軍軍事行動，卻也因禍得福，遠離戰災，與家人平安遷台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦