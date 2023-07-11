漢光實兵陸續展開 國防部宣傳影片披露蔡總統督導戰備

國軍漢光39號習操演將陸續於本月24至28日在各作戰區實施，國防部上午表示，操演將在本外離島的海空域及作戰地境內實施；而對美軍是否將觀摩操演，國防部表示，台美軍事交流詳細內容不評論。

國防部上午舉行記者會，說明漢光39號演習實兵演練相關時程，並公布國防部漢光39號演習實兵操演前導影片，內容有蔡總統換上迷彩服在軍艦視導部隊操演的畫面。

外界關切演習宣稱會參照烏俄戰爭態勢設計，而共軍無人機侵我日極，實兵操演是否有無人機攻防演練？外界同時關切，美方會否循例組成觀察團來台，而美方十分關切後備戰力能量，今年可能聚焦哪個面向？而外傳漢光實兵操演地境可能會超出ADIZ或在海峽以西，有無違反國際法疑慮？國軍如何教育參演官兵遵守武裝衝突法？

國防部作計室聯合作戰計畫處處長林文皇表示，國軍在烏俄戰爭學習到很多，會放到平時演訓作規劃。訓次室聯合作戰訓練處處長戴建有則回應說，台美軍事交流均依計畫執行，詳細內容不作評論。

國防部法律司人權保障處處長吳逸聖表示，國軍歷年來漢光演習區域都在本外離島的海空域及作戰地境內，國防部會持續透過軍事訓練及教育，使全體官兵了解武衝突法及國際法相關規範。