萬安演習 警政署：全國防空處所有5438萬2890人容量

國防部上午說明「萬安46號演習」訂於7月24日至27日，配合「漢光演習」實兵操演實施，內政部警政署民防指揮管制所副所長林國華表示，經統計全國防空避難處所有8萬5475處，可容納5438萬2890人，容量沒有問題。

國防部上午舉行記者會，說明今年「萬安46號演習」時程與內容，今年演習將進一步驗證「災民收容救濟站」開設及災害救援演練，過去外界未聞這項科目，懷疑與當前情勢有關，但全動署人力動員處處長朱森村與林國華均證稱，這項開設過去曾在部分鄉鎮實施，並非首度實施。

朱森村在會中表示，今年「萬安46號演習」訂於7月24日至27日，配合「漢光演習」實兵操演，依北部、南部、東部及外(離)島、中部的順序實施，各地區於演習當日13時30分至14時，實施警報發放、疏散避難及交通管制等實作演練；演習警報解除後，14時至14時30分實施「災民收容救濟站」開設及災害救援演練。

與會的朱森村表示，演習防空疏散避難處所，將由22個地方政府各擇1個鄉鎮、市、區，以驗證「車停，人就近疏散」及「實際進入防空疏散避難設施」，使民眾養成聽聞警報立即避難觀念，以建立全民防空意識。

朱森村表示，防空演習將由各地方政府警察局民防管制中心，依防情狀況發放「防空警報」，輔以電視台、廣播電台及村里、學校、警察巡邏車廣播系統等多重預警手段。同時運用「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，內容包括含防空疏散避難設施位置的鏈結網址，以提升警報涵蓋率，爭取早期預警時間。

朱森村呼籲，各地區行駛車輛聽聞防空演習警報時，請駕駛人保持鎮靜，切勿違反交通規則，並依警察及民防值勤人員指揮，配合實施人、車管制。各驗證行政區之行駛車輛，聽聞防空演習警報時，請靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員依警察及民防值勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。

他同時呼籲，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾均應配合管制與演練，若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令的管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

林國華在會中同時展示新式防空避難處所標示與APP，內容有方向指引、中英文標示等。林國華表示，警政署透過各縣市警察局完成轄內防空處所巡查，計發現275項缺失，已依規定裁處。他說，依規定每人在防空處所必須有零點9平方公尺計算，而全國防空避難處所有8萬5475處，乘以每人零點9平方公尺，可容納5438萬2890人，容量沒有問題。