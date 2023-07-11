快訊

中職／陳凱倫引退因性侵未遂…尖山國中第一版聲明惹眾怒「改口確定解僱」

LISA也死會了？爆巴黎約會「世界首富3公子」 男方身分背景曝光

性侵百人的美國「金牌狼醫」：監獄服刑中遭囚犯砍成重傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部公布漢光實兵四大操演項目 唯獨少這項關鍵操演

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為國軍在今年3月進行聯合作戰計畫演練，為即將在七月舉行的「國軍漢光39號」演習暖身。報系資料照／記者季相儒攝影
圖為國軍在今年3月進行聯合作戰計畫演練，為即將在七月舉行的「國軍漢光39號」演習暖身。報系資料照／記者季相儒攝影

國防部作計室聯合作戰處處長林文皇上午表示，國軍「漢光39號」演習實兵演練，於7月24至28日在各作戰區實施。國防部上午公布的演練場次，包括本月24日上午於桃園菓林地區，步兵206旅營級部隊動員的同心演習；25日晨間於台東豐年機場實施聯合防空、民用機場徵用暨戰力整補；26日上午於桃園國際機場反空機降操演；27日上午於淡水河、八里海灘、台北港的聯合國土防衛作戰與中樞防衛等。

據了解，今年漢光實兵在國土防衛作戰「防護關鍵基礎設施安全」科目中，本月26日上午將在桃園煉油廠安排憲警及後備旅實施防衛操演，此節因昨日操演預習而提前曝光，也有預計安排蔡總統前往視導的規劃。但國防部上午並未披露此節。

國防部上午舉行記者會，說明「漢光39號」演習實兵演練日程與計畫。列席的林文皇表示，實兵演練訓練目標，分別是戰力保存、海上截擊與護航作戰、國土防衛作戰；演習規劃與演練重點，則為：平戰轉換、戰力保存；整體防空作戰；聯合截擊作戰；聯合國土防衛作戰。

國防部公布演練相關科目，包括本月24日上午「平戰轉換、戰力保存」科目於桃園菓林地區，由步兵206旅營級部隊實施動員的同心演習；25日晨間「整體防空作戰」於台東豐年機場實施聯合防空、民用機場徵用暨戰力整補；26日上午「聯合截擊作戰」於桃園國際機場實施反空機降操演；27日上午「聯合國土防衛作戰」於淡水河、八里海灘、台北港實施聯合國土防衛作戰與中樞防衛等。

林文皇表示，今年「漢光39號」演習實兵演練，於7月24至28日實施；依敵犯台威脅，由統裁部設計想定，發布狀況及設置假想敵，誘導三軍部隊按戰力保存、整體防空、聯合截擊、國土防衛作戰進程，實施對抗演練；並以國軍整合全民總力，遂行作戰計畫演練為主軸；藉以發掘缺失據以精進。

他表示，今(112)年「漢光39號」演習實兵演練，主要在強化反制中共軍事威脅，並參酌俄烏戰爭經驗，秉持「處處是戰場，時時做訓練」以作戰的場景，持續精進國軍聯合防衛作戰演練與實力；另將落實演習各項危安風險管控措施，以達成演習目標，提升國軍整體防衛戰力的目的。

林文皇說，依往年經驗，與演習相關的假訊息、錯誤資訊，易在社群媒體流傳，試圖打擊國軍士氣、分化民心團結。演習訊息以國防部資訊為準，國人若收到爭議訊息，可前往國防部網站即時新聞澄清專區，或台灣事實查核中心等第三方查核平台確認，國防部也會立即公開澄清，以正視聽。

國防部作計室聯合作戰處處長林文皇。圖／取自國防部直播
國防部作計室聯合作戰處處長林文皇。圖／取自國防部直播

演習 國防部 機場 國軍

延伸閱讀

陸戰八里操練漢光 民眾沙灘日光浴形成對比

國防部宣稱未依美方要求研發生物戰劑 也無秘密會議

漢光實兵桃園煉油廠防護預演 司儀高喊：總統請看

軍用防彈板挨批「保護力不夠」國防部喊告 法界：最多告假消息

相關新聞

國防部公布漢光實兵四大操演項目 唯獨少這項關鍵操演

國防部作計室聯合作戰處處長林文皇上午表示，國軍「漢光39號」演習實兵演練，於7月24至28日在各作戰區實施。國防部上午公...

漢光實兵陸續展開 國防部宣傳影片披露蔡總統督導戰備

國軍漢光39號習操演將陸續於本月24至28日在各作戰區實施，國防部上午表示，操演將在本外離島的海空域及作戰地境內實施；而...

萬安演習 警政署：全國防空處所有5438萬2890人容量

國防部上午說明「萬安46號演習」訂於7月24日至27日，配合「漢光演習」實兵操演實施，內政部警政署民防指揮管制所副所長林...

「沒有砲火的戰爭」：當柴米油鹽也成為爭端的一部分

戰爭是煉獄，作戰方式往往慘絕人寰。綜觀歷史，餓死敵人一貫是衝突的常態；更糟的是，故意傳播疾病則是全世界參戰者愛用的惡意戰術，從13世紀蒙古人把感染瘟疫而死的屍體架在投石機，然後彈射到被圍困的城市裡，到18世紀歐洲人將沾滿天花病毒的毯子遞給賓州皮特碉堡（Fort Pitt）的原住民皆然。

影／漢光演習徵用台東豐年機場 F16V與C130衝場降落

國軍漢光39號演習即將登場，國防部今年首度徵用台東豐年機場，來做為戰機及運輸機緊急起降、掛彈等作戰任務。今早2架F16V...

黃埔名將王仲廉的沙場人生 抗日戰功彪炳、國共內戰栽跟卻因禍得福

抗戰名將王仲廉後人將王仲廉生前所著回憶錄「征程回憶」，7月10日公開出版發行。1937年7月7日抗戰爆發，8月王仲廉在南口戰役擊退日軍，1938年3月又在台兒莊一戰，再次力殲侵華日軍，獲頒青天白日勳章。出身黃埔軍校一期生的王仲廉，抗日戰功彪炳，卻在1947年國共內戰魯西南戰役栽了大跟頭，從此未再參與國軍軍事行動，卻也因禍得福，遠離戰災，與家人平安遷台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦