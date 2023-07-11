國防部公布漢光實兵四大操演項目 唯獨少這項關鍵操演

國防部作計室聯合作戰處處長林文皇上午表示，國軍「漢光39號」演習實兵演練，於7月24至28日在各作戰區實施。國防部上午公布的演練場次，包括本月24日上午於桃園菓林地區，步兵206旅營級部隊動員的同心演習；25日晨間於台東豐年機場實施聯合防空、民用機場徵用暨戰力整補；26日上午於桃園國際機場反空機降操演；27日上午於淡水河、八里海灘、台北港的聯合國土防衛作戰與中樞防衛等。

據了解，今年漢光實兵在國土防衛作戰「防護關鍵基礎設施安全」科目中，本月26日上午將在桃園煉油廠安排憲警及後備旅實施防衛操演，此節因昨日操演預習而提前曝光，也有預計安排蔡總統前往視導的規劃。但國防部上午並未披露此節。

國防部上午舉行記者會，說明「漢光39號」演習實兵演練日程與計畫。列席的林文皇表示，實兵演練訓練目標，分別是戰力保存、海上截擊與護航作戰、國土防衛作戰；演習規劃與演練重點，則為：平戰轉換、戰力保存；整體防空作戰；聯合截擊作戰；聯合國土防衛作戰。

國防部公布演練相關科目，包括本月24日上午「平戰轉換、戰力保存」科目於桃園菓林地區，由步兵206旅營級部隊實施動員的同心演習；25日晨間「整體防空作戰」於台東豐年機場實施聯合防空、民用機場徵用暨戰力整補；26日上午「聯合截擊作戰」於桃園國際機場實施反空機降操演；27日上午「聯合國土防衛作戰」於淡水河、八里海灘、台北港實施聯合國土防衛作戰與中樞防衛等。

林文皇表示，今年「漢光39號」演習實兵演練，於7月24至28日實施；依敵犯台威脅，由統裁部設計想定，發布狀況及設置假想敵，誘導三軍部隊按戰力保存、整體防空、聯合截擊、國土防衛作戰進程，實施對抗演練；並以國軍整合全民總力，遂行作戰計畫演練為主軸；藉以發掘缺失據以精進。

他表示，今(112)年「漢光39號」演習實兵演練，主要在強化反制中共軍事威脅，並參酌俄烏戰爭經驗，秉持「處處是戰場，時時做訓練」以作戰的場景，持續精進國軍聯合防衛作戰演練與實力；另將落實演習各項危安風險管控措施，以達成演習目標，提升國軍整體防衛戰力的目的。