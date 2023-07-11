影／漢光演習徵用台東豐年機場 F16V與C130衝場降落

國軍漢光39號演習即將登場，國防部今年首度徵用台東豐年機場，來做為戰機及運輸機緊急起降、掛彈等作戰任務。今早2架F16V及1架C130進行預演，蔡英文總統預計於25日視導校閱。

副總統賴清德於上月17日出席「台東縣信賴台灣之友會成立大會」時曾說「面對中國各項不斷的軍演及擾台，過去花東稱後山，站在國安角度花東也是前線」。顯見東部未來軍事的重要性。

今年漢光39號演習，台東成為東部重要的演習重點，不僅國防部將知本海岸首次納入「紅色沙灘」進行反登陸作戰場域，也徵用豐年機場，來做為戰機及運輸機緊急起降、掛彈等作戰任務。

今天早上6點多，不少軍事迷就守在豐年機場外圍，等待2架F16V及1架C130進行預演，其中，C130大力士運輸機，難得在豐年機場戰術衝場落地，大家鏡頭立刻對準飛機，猛拍起降英姿。

軍事專家表示，隨著大陸解放軍海軍近年不斷在東部外海活動，甚至演習，不排除從東部突襲上岸的可能，這也就是國軍為何把知本海岸列紅色沙灘及把豐年機場作為軍機轉場戰術整補的地方。

該軍事專家強調，尤其是台東，一旦大陸解放軍登陸成功，不僅危及志航基地，連帶可能一併拿下豐年、綠島及蘭嶼機場，作為後續人員武器裝備的運輸基地，往南可直攻九鵬基地，往北推進花蓮佳山基地及花蓮港，甚至最後阻斷或癱瘓陸路交通，讓外援無法進入東部，後果相當嚴重。