快訊

廣東廉江幼兒園6死奪命：兇手報復社會的可疑殺機？

快檢查電腦！新勒索病毒佯裝「這介面」難分辨 一打開檔案全鎖住

殺警星二代轉外役監惹眾怒 總統府發聲了

陸戰八里操練漢光 民眾沙灘日光浴形成對比

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍陸戰隊所屬AAV7兩棲突擊車今天開赴新北八里挖子尾海灘水際線，模擬攻擊軍掃盪灘頭的動線，沙灘上有曬日光浴的民眾，軍民身影映照形成對比。圖／讀者提供
海軍陸戰隊所屬AAV7兩棲突擊車今天開赴新北八里挖子尾海灘水際線，模擬攻擊軍掃盪灘頭的動線，沙灘上有曬日光浴的民眾，軍民身影映照形成對比。圖／讀者提供

因應國軍漢光39號演習實兵操演，各參演部隊近日陸續開赴操演現場熟悉演習動線。海軍陸戰隊所屬AAV7兩棲突擊車今天開赴新北八里挖子尾海灘水際線，模擬攻擊軍掃盪灘頭的動線，沙灘上有曬日光浴的民眾，軍民身影映照形成對比。

國軍北部第三作戰區將在漢光實兵操演中實施淡水河口反擊作戰，操演主戰場設定在八里挖子尾的紅色沙灘，作戰區地面部隊包括CM34砲車等均已在現場集結。正式操演時規畫由海軍陸戰隊擔任攻擊軍，在現地實施兩棲登陸，AAV7突擊車登陸後遭遇防衛軍。

據了解，這項科目必須考量當時的海象，若浪高不宜實施兩棲登陸，AAV7車隊將直接在陸岸就位參演。

由於八里挖子尾沙灘是風筝衝浪等水上活動勝地，平時就有民眾來此戲水觀浪，AAV7突擊車今天上午在現地熟悉動線時，灘頭就有作日光浴的民眾。

沙灘 演習 陸戰隊 國軍 漢光

延伸閱讀

漢光實兵桃園煉油廠防護預演 司儀高喊：總統請看

三芝土地公坑沙灘驚見男浮屍 警採指紋比對身分找家屬

小琉球沙灘成免費浮具倉庫？鵬管處硬起來移至垃圾場

國軍漢光實兵 航特部黑鷹直升機今首降桃機熟悉航線

相關新聞

陸戰八里操練漢光 民眾沙灘日光浴形成對比

因應國軍漢光39號演習實兵操演，各參演部隊近日陸續開赴操演現場熟悉演習動線。海軍陸戰隊所屬AAV7兩棲突擊車今天開赴新北...

國軍軍品安全標準落後20年 台灣基進批妄想越級打魔王

台灣基進黨主席王興煥今天說，國軍軍品安全標準落後國際20年，恐怕無法抵禦解放軍攻擊，國軍戰鬥個裝設計不良、品質不佳，當前...

國防部宣稱未依美方要求研發生物戰劑 也無秘密會議

國防部上午發出新聞稿表示，國防部並未參加秘密會議，依美方要求研發生物戰劑。

漢光實兵桃園煉油廠防護預演 司儀高喊：總統請看

國軍漢光39號演習實兵操演，北部重點科目包括桃園國際機場反空降、桃園煉油廠國家關鍵基礎設施安全防護、八里挖子尾淡水河口反...

國軍配備太落後 基進黨：政府草菅人命

「裝備升級才能對抗解放軍！」基進黨黨主席王興煥10日召開記者會控訴，國軍的防彈板規格還是20年前的標準，隨著軍械器材進展，應向國會申請預算升級裝備。基進黨宜蘭黨部主委林意評另指出，國軍應注重加強軍隊機動部署的能力，並適度開放個人化的裝備改良。

傳美要求台灣研發生物戰劑 一圖看P4實驗室在做什麼

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。有消息來源指美國要求台灣國防部投資建設新型P4實驗室，秘密建立研發病毒能力。這次的圖表帶你看P4實驗室在做什麼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦