陸戰八里操練漢光 民眾沙灘日光浴形成對比

因應國軍漢光39號演習實兵操演，各參演部隊近日陸續開赴操演現場熟悉演習動線。海軍陸戰隊所屬AAV7兩棲突擊車今天開赴新北八里挖子尾海灘水際線，模擬攻擊軍掃盪灘頭的動線，沙灘上有曬日光浴的民眾，軍民身影映照形成對比。

國軍北部第三作戰區將在漢光實兵操演中實施淡水河口反擊作戰，操演主戰場設定在八里挖子尾的紅色沙灘，作戰區地面部隊包括CM34砲車等均已在現場集結。正式操演時規畫由海軍陸戰隊擔任攻擊軍，在現地實施兩棲登陸，AAV7突擊車登陸後遭遇防衛軍。

據了解，這項科目必須考量當時的海象，若浪高不宜實施兩棲登陸，AAV7車隊將直接在陸岸就位參演。

由於八里挖子尾沙灘是風筝衝浪等水上活動勝地，平時就有民眾來此戲水觀浪，AAV7突擊車今天上午在現地熟悉動線時，灘頭就有作日光浴的民眾。