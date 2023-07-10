漢光實兵桃園煉油廠防護預演 司儀高喊：總統請看

「裝備升級才能對抗解放軍！」基進黨黨主席王興煥10日召開記者會控訴，國軍的防彈板規格還是20年前的標準，隨著軍械器材進展，應向國會申請預算升級裝備。基進黨宜蘭黨部主委林意評另指出，國軍應注重加強軍隊機動部署的能力，並適度開放個人化的裝備改良。

2023-07-10 11:33