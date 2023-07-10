漢光實兵桃園煉油廠防護預演 司儀高喊：總統請看
國軍漢光39號演習實兵操演，北部重點科目包括桃園國際機場反空降、桃園煉油廠國家關鍵基礎設施安全防護、八里挖子尾淡水河口反擊等科目，上午實施預演。
陸軍航特部直升機清晨循同一航線，分別在兩地實施凌空，搭配地面兵力進行攻防。
桃園煉油廠今年首度實施國家關鍵基礎設施安全防護科目，陸軍特戰部隊擔任攻擊軍，模擬進占煉油廠，由桃園憲兵隊、市警局、桃園市後備旅擔任防衛軍，組成多重防護火線對抗攻擊軍。
桃園煉油廠防護科目上午實施預演，攻擊軍運動至廠外公園，引起民眾圍觀。司儀介紹時，引導操演視導官視線，高喊「總統請看」，顯示7月底操演時，蔡總統將會視導操演。
桃園國際機場反空降科目上午實施預演，擔任攻擊軍的UH-60M黑鷹直升機群，在跑道上方凌空，有一架降落跑道讓兵員下機搶占地形要點。
台北港與八里挖子尾灘岸，上午分別實施奪港封控與反擊作戰預演，現地已集結的裝甲砲車外，另動員CM11戰車嵌制要隘路口，模擬封阻敵軍登岸向內陸推進。
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