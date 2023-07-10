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國軍配備太落後 基進黨：政府草菅人命

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
基進黨宜蘭黨部主委林意評（左）與基進黨黨主席王興煥（右）10日召開記者會痛批，國軍裝備落後，也現場示範國軍背心的缺陷。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
基進黨宜蘭黨部主委林意評（左）與基進黨黨主席王興煥（右）10日召開記者會痛批，國軍裝備落後，也現場示範國軍背心的缺陷。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

「裝備升級才能對抗解放軍！」基進黨黨主席王興煥10日召開記者會控訴，國軍的防彈板規格還是20年前的標準，隨著軍械器材進展，應向國會申請預算升級裝備。基進黨宜蘭黨部主委林意評另指出，國軍應注重加強軍隊機動部署的能力，並適度開放個人化的裝備改良。

防彈板無防禦力

基進黨10日召開記者會指出，國軍裝備相當落伍，他現場播放民間測試的影片，顯示目前國軍配備的防彈板根本無法抵禦現代軍武的攻擊，如以7.62公釐（口徑）標準彈射擊，抗彈板嚴重凹陷，而以5.56公釐鋼芯彈射擊，甚至直接穿透抗彈板。

王興煥表示，中國武器的威力更勝影片測試的武器，國防部根本是在草菅官兵的人命。他指出，對此，國防部僅強調「防彈板符合標準」，但調查後才發現，國防部所謂的「標準」竟是2000年的規定，無視軍武20多年的進步。

「國防部缺乏亡羊補牢的心態，就是台灣士兵穿著新手村的裝備，去打解放軍大BOSS，」他說，面對軍備落後的狀況，正常國家都會向國會申請預算來升級裝備，但我國國防部卻是展現出剛愎自用的態度，令人感嘆。

國軍設備落後

記者會更展示國軍戰術背心與民用軍用背心的差別，林意評表示，國軍公發戰鬥個裝設計不良、品質不佳、不符合人體工學，引起許多基層官兵抱怨，如戰術背心側圍僅靠魔鬼氈固定，而沒有任何扣具，一點重量再加上高強度的活動就會脫落；戰術腰封則因為材質過軟過薄，負重就脫垂，導致取物上的不便。

「前線駁火沒有人在乎你軍歌唱得多大聲，也沒有人關心你正步踢得多大力，」林意評建議，只要在不破壞迷彩與敵我標示的狀況下，國軍應適度開放自行改良設備，也應強化軍隊機動部署的能力，而非拘泥於陳舊的訓練模式。

國防部：將公布鑑測影片

對於國軍抗彈板安全疑慮，國防部回應表示，將於11日的例行記者會，公開說明國軍抗彈板鑑測方式、提供歷年鑑測存證影片；並於年度漢光演習實兵操演前，公開展示鑑測過程與結果，以昭公信。

國防部強調，抗彈板曾於民國105年送美國切斯比克實驗室，依NIJ Ⅲ級標準測試合格，符合國際標準。因應新式單兵武器效能，軍備局已計畫開發新型輕量化IV級抗彈板、提升抗彈能力，籲請國人支持。

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國軍 國防部 記者會

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