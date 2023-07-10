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美促我研發生物戰劑？ 國防部否認

聯合報／ 記者高凌雲洪哲政／台北報導
國防部預醫所所長洪乙仁表示，興建新P四實驗室，希望能成為對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施。本報資料照片
國防部預醫所所長洪乙仁表示，興建新P四實驗室，希望能成為對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施。本報資料照片

有消息來源指出美國要求台灣國防部的預防醫學研究所，投資建設新型P四實驗室，祕密建立研發病毒能力，開發生物戰劑。

不過，國防部否認並表示，預醫所以執行傳染性疾病的病原偵檢、防護及治療任務為主。有關美國疑敦促我研發戰劑的消息，非屬事實。

據了解，二○二二年六月廿三日與二○二三年一月九日，兩度由當時的行政院長蘇貞昌主持代號為南海工作會議的祕密會議，二○二二年六月廿三日那次會議，美國要求台灣研發生物戰劑的問題，由國防部報告推動進度。

根據二○二二年六月廿三日祕密會議的會議紀錄顯示，國防部代表說，依據美國要求我國研發生物戰劑能力，規畫設置新建生物安全第四等級實驗室（P四），國防部已完成規畫，美方將派員協助審查規畫案，國防部將繼續執行管制辦理。會議主席告訴在場官員，P四實驗室與發展無人機，是美國的要求，蔡總統非常重視，請國防部必須依進度管制執行。

二○二二年六月二日蔡英文到三峽國防醫學院預防醫學研究所視察，當時引起媒體注意。國防部過去宣稱預醫學所只進行生物戰劑防護工作，蔡英文視察時，預醫所卻說，具有生物戰劑研發科技基礎。

P4實驗室在研究什麼 製表／政治中心
P4實驗室在研究什麼 製表／政治中心

二○二一年十月十九日，國防部記者會宣布建立新的P四實驗室，預醫所所長洪乙仁宣稱，新冠疫情爆發之初，對病毒不是很了解，第一時間在生物安全第四等級實驗室分離出病毒，執行病毒培養、鑑定及分析。洪乙仁有關分離病毒，培養病毒的能力，是間接證實有研發生物戰劑的能力。

國防部興建新P四實驗室，洪乙仁的說法是，現有P四實驗室約卅年前建置，已不符現行法規，建置新型P四實驗室希望能符合國際最嚴格的標準，成為亞太地區對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施。

去年底縣市長選舉民進黨慘敗後，軍方立場轉趨保守。二○二三年一月的會議，國防部認為研發生物戰劑違反國際公約，不宜研發生物戰劑，會議裁示向總統府反映軍方態度，未下令停止研發生物戰劑。

國防部昨天表示，我國曾簽署「禁止發展、製造、儲存、取得或保有生物及毒素武器並避免其可能引發之毀滅公約」，其後雖因國際政治因素，遭不平等除名於該反生物戰劑公約國外，我國仍將依公約要求，絕不發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途的微生物製劑、其他生物製劑或毒素。

國防部 國防醫學院 美國 蔡英文 蘇貞昌 傳染病

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